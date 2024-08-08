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Работы по строительству крематория в Перми в 2025 году оценены почти в 489 млн рублей

Работы по строительству крематория в Перми в 2025 году оценены почти в 489 млн рублей

8 августа 2024, 05:09
Фото: properm.ru
Построить крематорий в городе хотели еще в 2014 году.

Работы по строительству крематория на кладбище «Восточное» в 2025 году в Перми оценены в 488,7 млн рублей. Источник финансирования — городской бюджет, а прогнозируемая сметная стоимость объекта составляет 711,6 млн рублей. Это следует из изменений в проект бюджета города Перми, первым на публикацию обратил внимание «Рифей-Пермь».

Крематорий на кладбище «Восточное» будет располагаться на Сылвенском тракте, 15 в Мотовилихинском районе. Площадь под захоронение умерших — 20,7 га, количество мест под захоронение — 27,6 тыс. единиц.

Ранее стало известно, что власти планируют провести инструментально-техническое обследование недостроенного крематория на кладбище «Восточное». После этого они решат, как использовать здание в дальнейшем. Мэр города Эдуард Соснин заявлял, что строительство крематория на кладбище «Северное» является более приоритетным вариантом.

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