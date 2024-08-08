Работы по строительству крематория в Перми в 2025 году оценены почти в 489 млн рублей

Работы по строительству крематория на кладбище «Восточное» в 2025 году в Перми оценены в 488,7 млн рублей. Источник финансирования — городской бюджет, а прогнозируемая сметная стоимость объекта составляет 711,6 млн рублей. Это следует из изменений в проект бюджета города Перми, первым на публикацию обратил внимание «Рифей-Пермь».