Работы по строительству крематория в Перми в 2025 году оценены почти в 489 млн рублей

Posted Сегодня, 05:09
Published Сегодня, 05:09
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Updated Сегодня, 05:14
Работы по строительству крематория на кладбище «Восточное» в 2025 году в Перми оценены в 488,7 млн рублей. Источник финансирования — городской бюджет, а прогнозируемая сметная стоимость объекта составляет 711,6 млн рублей. Это следует из изменений в проект бюджета города Перми, первым на публикацию обратил внимание «Рифей-Пермь».
Крематорий на кладбище «Восточное» будет располагаться на Сылвенском тракте, 15 в Мотовилихинском районе. Площадь под захоронение умерших — 20,7 га, количество мест под захоронение — 27,6 тыс. единиц.
Ранее стало известно, что власти планируют провести инструментально-техническое обследование недостроенного крематория на кладбище «Восточное». После этого они решат, как использовать здание в дальнейшем. Мэр города Эдуард Соснин заявлял, что строительство крематория на кладбище «Северное» является более приоритетным вариантом.