РЭО: На новый мусоросортировочный комплекс в Мордовии начали поставлять оборудование

Как рассказал гендиректор РЭО Денис Буцаев, в рамках реализации инфраструктурных проектов в сфере обращения с отходами Мордовия в 2022 году подписала концессионное соглашение на строительство межмуниципального комплекса по обработке отходов в Лямбирском районе. По словам Буцаева, мощность комплекса составит 180 тысяч тонн в год. В июле 2024 года состоялась первая поставка оборудования на комплекс по сортировке мусора, остальное оборудование будет доставлено на объект в первой половине августа текущего года, добавил глава РЭО.