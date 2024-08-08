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РЭО: На новый мусоросортировочный комплекс в Мордовии начали поставлять оборудование

РЭО: На новый мусоросортировочный комплекс в Мордовии начали поставлять оборудование

8 августа 2024, 12:39
Фото: reo.ru
Мусоросортировочный комплекс на 180 тысяч тонн твердых коммунальных отходов (ТКО) появится в Мордовии. На объекте уже ведутся поставки оборудования.

Как рассказал гендиректор РЭО Денис Буцаев, в рамках реализации инфраструктурных проектов в сфере обращения с отходами Мордовия в 2022 году подписала концессионное соглашение на строительство межмуниципального комплекса по обработке отходов в Лямбирском районе. По словам Буцаева, мощность комплекса составит 180 тысяч тонн в год. В июле 2024 года состоялась первая поставка оборудования на комплекс по сортировке мусора, остальное оборудование будет доставлено на объект в первой половине августа текущего года, добавил глава РЭО.

По причине низкого уровня расчетной обеспеченности в 2023 году регион принял участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета и получил финансовую поддержку на формирование объекта обработки твердых отходов.

Предполагается, что объект будет введен в эксплуатацию до конца 2024 года.

Субъекты РФ могут рассчитывать на софинансирование расходных обязательств, которые возникают в рамках мероприятий по сокращению доли ТКО, поступающих на захоронение, и проектов, которые способствуют достижению показателей федерального проекта «Комплексная система обращения с ТКО» национального проекта «Экология». Субсидию предоставляют в рамках правил Постановления Правительства РФ от 8 июля 2022 года № 1222.

Публично-правовая компания «Российский экологический оператор» образована по указу президента РФ от 14 января 2019 года. Ключевая задача РЭО состоит в создании комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в России. В соответствии с национальным проектом «Экология» это необходимо, чтобы сократить объем захоронения ТКО и тем самым снизить экологическую нагрузку на население. Цель к 2030 году — сортировка 100% объема ТКО и снижение на 50% ТКО, которые отправляют на полигоны. Достижение подобных показателей невозможно без построения экономики замкнутого цикла.

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