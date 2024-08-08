Специалист по IT Калинин рассказал, как избежать заражения гаджета вирусом-шпионом

Posted Вчера, 16:40
Published Вчера, 16:40
Modified Сегодня, 08:44
Updated Сегодня, 08:44
По оценкам специалистов по кибербезопасности, программа могла быть активной еще с 2021 года, но была обнаружена только в настоящее время, пишет 360.ru.
По мнению Калинина, злоумышленники могли стремиться получить доступ к переписке в мессенджерах, списку контактов, журналу звонков и другим личным данным.
«Важно понимать, что LianSpy направлен на определенных пользователей, то есть это не широко распространенная киберугроза», — подчеркнул специалист.
Чтобы защитить себя от вируса, эксперт предоставил несколько рекомендаций.
«Загружайте приложения только из официальных источников: магазинов приложений и сайтов разработчиков; регулярно обновляйте операционную систему на своем смартфоне и установленные приложения; используйте эффективное программное обеспечение для защиты, также на мобильных устройствах», — посоветовал он.