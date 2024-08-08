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Published Вчера, 16:40

Modified Сегодня, 08:44

Updated Сегодня, 08:44

Специалист по IT Калинин рассказал, как избежать заражения гаджета вирусом-шпионом

8 августа 2024, 16:40
Специалисты компании «Лаборатория Касперского» выявили троян LianSpy, который несколько лет осуществлял шпионаж за гражданами России через устройства на платформе Android. О методах обеспечения безопасности и целях создателей шпионского вируса рассказал сотрудник фирмы Дмитрий Калинин.

По оценкам специалистов по кибербезопасности, программа могла быть активной еще с 2021 года, но была обнаружена только в настоящее время, пишет 360.ru.

По мнению Калинина, злоумышленники могли стремиться получить доступ к переписке в мессенджерах, списку контактов, журналу звонков и другим личным данным.

«Важно понимать, что LianSpy направлен на определенных пользователей, то есть это не широко распространенная киберугроза», — подчеркнул специалист.

Чтобы защитить себя от вируса, эксперт предоставил несколько рекомендаций.

«Загружайте приложения только из официальных источников: магазинов приложений и сайтов разработчиков; регулярно обновляйте операционную систему на своем смартфоне и установленные приложения; используйте эффективное программное обеспечение для защиты, также на мобильных устройствах», — посоветовал он.

#Алина Ибрагимова
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