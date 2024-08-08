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Суд рассмотрит жалобу сжегшего одноклассницу 17-летнего подростка из Октябрьского

Суд рассмотрит жалобу сжегшего одноклассницу 17-летнего подростка из Октябрьского

8 августа 2024, 11:01
Фото: change.org
Страшное преступление совершено в июле прошлого года.

Пермский краевой суд рассмотрит апелляционную жалобу 17-летнего подростка из поселка Октябрьский. Ранее он был осужден за изнасилование и убийство своей 16-летней одноклассницы Ярославы Шиховой.

Рассмотрение начнется 30 августа в закрытом режиме, жалобы на приговор подали адвокаты и законные представители несовершеннолетнего. Судья по делу — Константин Истомин, сообщает пресс-служба суда.

24 июня суд в Октябрьском признал 17-летнего подростка виновным в совершении изнасилования и убийства. Ему назначено 9 лет и 10 месяцев лишения свободы в воспитательной колонии. Также ему зачли проведенный в СИЗО срок, сообщало издание 59.ru. Кроме того, суд взыскал в пользу родных погибшей девушки 15 млн рублей, в том числе 4,7 млн отцу, а также 100 тыс. рублей за похороны. Так как осужденный является несовершеннолетним, финансовая сторона наказания легла на его родителей.

Трагедия произошла 8 июля прошлого года. Еле живую школьницу нашли на железнодорожных путях, ее тело было сильно обожжено. За жизнь девочки боролись врачи, но она умерла в больнице. По версии следствия, школьник изнасиловал подругу, а когда та попробовала убежать, поджег девочку, чтобы скрыть следы преступления.

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#Происшествия#Суд#Пермь#Убийство#Изнасилование#Октябрьский#Апелляция
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