Суд рассмотрит жалобу сжегшего одноклассницу 17-летнего подростка из Октябрьского

24 июня суд в Октябрьском признал 17-летнего подростка виновным в совершении изнасилования и убийства. Ему назначено 9 лет и 10 месяцев лишения свободы в воспитательной колонии. Также ему зачли проведенный в СИЗО срок, сообщало издание 59.ru. Кроме того, суд взыскал в пользу родных погибшей девушки 15 млн рублей, в том числе 4,7 млн отцу, а также 100 тыс. рублей за похороны. Так как осужденный является несовершеннолетним, финансовая сторона наказания легла на его родителей.