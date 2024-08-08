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Суд вернул Роспатенту спор о пермском «Счастье не за горами»

Суд вернул Роспатенту спор о пермском «Счастье не за горами»

8 августа 2024, 13:00
Фото: properm.ru
Уже год художник Борис Матросов борется с бизнесменом из Нытвы за авторство «Счастья не за горами».

Сегодня Суд по интеллектуальным правам признал недействительным решение Роспатента по арт-объекту «Счастье не за горами», рассказал журналисту Properm.ru адвокат, патентный поверенный, управляющий партнер адвокатского бюро «Ахметов, Хозяйкин и Партнеры» Роман Ахметов.

Ранее Роспатент отказал автору арт-объекта Борису Матросову в требовании аннулировать предпринимателю из Нытвы Алексею Мальцеву товарный знак «Счастье не за горами».

«Мы обращались в Роспатент с просьбой аннулировать товарный знак, совпадающий с названием данного произведения. Первоначально Роспатент нам отказал, но Суд по интеллектуальным правам встал на нашу сторону и обязал Роспатент повторно рассмотреть возражения», — рассказал Роман Ахметов.

Надпись «Счастье не за горами» была установлена на набережной в Перми в 2009 году. Права на арт-объект до 2017 года не были закреплены за кем-то определенным. Чтобы проводить регулярный ремонт, после 2017 года «Счастье…» перешло в собственность города. В 2023 году бизнесмен Алексей Мальцев получил патент на фразу с правом на выпуск продукции с одноименным знаком, Борис Матросов выступил против.

Автор «Счастья не за горами» выступил против его присвоения предпринимателем из Нытвы
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