Суд заставил жительницу Прикамья написать СМС мертвому возлюбленному

Posted 8 августа 2024, 07:21
Published 8 августа 2024, 07:21
Modified 8 августа 2024, 10:30
Updated 8 августа 2024, 10:30
В Прикамье по решению суда девушка обязана отправить СМС-сообщение о том, что ее раннее сообщение не соответствует действительности.
В отделе судебных приставов по Кунгурскому, Кишертскому и Березовскому районам ГУФССП России по Пермскому краю на исполнении находилось исполнительное производство в отношении девушки. Суд обязал ее выплатить моральный ущерб в размере 1 тыс. рублей, а также отправить СМС-сообщение с опровержением ранее написанного сообщения, порочащего честь и достоинство.
Обвиняемая после расставания постоянно звонила своему бывшему мужу и предлагала вступить в интимную связь. Ее попытки возобновить отношения продолжались даже после его гибели. В один момент в СМС-сообщении она в нецензурной форме оскорбила женщину, с которой мужчина находился в отношениях и проживал вместе.
Тогда женщина обратилась в суд, который и вынес решение о выплате оскорбленной женщине компенсации морального ущерба и опровержении в СМС-сообщении. Виновная не отправила сообщение в установленный приставами срок, тогда ей вынесли постановление о взыскании исполнительского сбора и установлены новые сроки.
Во вновь установленный приставами срок злоумышленница исполнила требование, отправив СМС-сообщение с опровержением. Исполнительное производство окончено, а дело закрыто, сообщают в пресс-службе ГУ ФССП России по Пермскому краю.