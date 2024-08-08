Суд заставил жительницу Прикамья написать СМС мертвому возлюбленному

Обвиняемая после расставания постоянно звонила своему бывшему мужу и предлагала вступить в интимную связь. Ее попытки возобновить отношения продолжались даже после его гибели. В один момент в СМС-сообщении она в нецензурной форме оскорбила женщину, с которой мужчина находился в отношениях и проживал вместе.