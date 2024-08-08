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Суд заставил жительницу Прикамья написать СМС мертвому возлюбленному

Суд заставил жительницу Прикамья написать СМС мертвому возлюбленному

8 августа 2024, 07:21
Фото: пресс-служба ГУ ФССП России по Пермскому краю
Девушка не теряла надежды возобновить отношения даже после его гибели.

В Прикамье по решению суда девушка обязана отправить СМС-сообщение о том, что ее раннее сообщение не соответствует действительности.

В отделе судебных приставов по Кунгурском, Кишертскому и Березовскому районам ГУФССП России по Пермскому краю на исполнении находилось исполнительное производство в отношении девушки. Суд обязал ее выплатить моральный ущерб в размере 1 тыс. рублей, а также отправить СМС-сообщение с опровержением ранее написанного сообщения, порочащего честь и достоинство.

Обвиняемая после расставания постоянно звонила своему бывшему мужу и предлагала вступить в интимную связь. Ее попытки возобновить отношения продолжались даже после его гибели. В один момент в СМС-сообщении она в нецензурной форме оскорбила женщину, с которой мужчина находился в отношениях и проживал вместе.

Тогда женщина обратилась в суд, который и вынес решение о выплате оскорбленной женщине компенсации морального ущерба и опровержении в СМС-сообщении. Виновная не отправила сообщение в установленный приставами срок, тогда ей вынесли постановление о взыскании исполнительского сбора и установлены новые сроки.

Во вновь установленный приставами срок злоумышленница исполнила требование, отправив СМС-сообщение с опровержением. Исполнительное производство окончено, а дело закрыто, сообщают в пресс-службе ГУ ФССП России по Пермскому краю.

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#Происшествия#Общество#Суд#Приставы#Пермь#Судебные приставы#Моральный вред
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