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В детском лагере в Нытве прошел «День цифры»

В детском лагере в Нытве прошел «День цифры»

8 августа 2024, 10:15
Фото: пресс-служба Мининформразвития и связи Пермского края
Проект направлен на раннюю профориентацию детей летом и дает им шанс в игровой форме познакомиться с востребованными ИТ-профессиями.

В Прикамье в нытвенском детском оздоровительном лагере «Тимуровец» 1 августа прошел праздник «День цифры». Спикеры рассказали школьникам о цифровых технологиях, профессия в ИТ-сфере и алгоритмах искусственного интеллекта (ИИ).

Подобные мероприятия в детских лагерях по всей России проводятся уже третье лето подряд. В них участвуют более 2 млн ребят в возрасте от 7 до 17 лет, в их числе сотни детей из Прикамья. Задания для школьников создают специалисты ИТ-компаний.

Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края:

— Для краевого правительства важно, чтобы наши талантливые ребята получали лучшее образование и развивали свой потенциал, оставаясь работать в Прикамье.

Программа «Дня цифры» рассчитана на один день. В нее включены два игровых блока: проектная часть «Лагерь-АП (грейд)» и интеллектуальная игра «ЦифроКвиз».

По словам министра информационного развития и связи Прикамья Петра Шиловских, проект «День цифры» направлен на раннюю профориентацию детей летом и дает им шанс в игровой форме познакомиться с востребованными ИТ-профессиями во время отдыха. «Особенность проекта в том, что такой цифровой день можно провести в любое время года: каждый этап адаптирован для возрастных категорий 7–12 и 13–17 лет и сформулирован таким образом, что его можно выполнять как на свежем воздухе, так и в закрытом пространстве», — подчеркнул министр.

В часть «Лагерь-АП (грейд)» участники должны были придумать новые цифровые решения и справиться с заданиями от партнеров проекта. В частности, в задании от VK нужно было найти цифровое решение, с помощью которого можно было бы найти друзей в лагере, в Сбере — цифровое решение, с применением которого можно было бы играть в футбол, даже если не хватает игроков для сбора команды. Лучшие идеи участников «Дня цифры» будут опубликованы в группе Сетевого ИТ-Университета, где все желающие смогут познакомиться с проектами. Во второй части состоялась интеллектуальная игра «ЦифроКвиз» — она помогла ребятам научиться отличать фото и видео, сделанные человеком, от ответов ИИ.

Как рассказали в пресс-службе министерства информационного развития и связи Пермского края, педагоги могут самостоятельно провести «День цифры» в пришкольных или детских оздоровительных лагерях. Сценарии, описание игр, рекомендации для педагогов, видеоинструкции с обучением для вожатых и воспитателей, а также контент для детей можно найти на сайте проекта.

Новый сезон образовательного проекта в сфере информационных технологий для детских лагерей «День цифры» организует АНО «Цифровая экономика» совместно с Минцифры РФ и Минпросвещения РФ. Проект проводится при поддержке нацпроекта «Цифровая экономика», инициированного президентом России Владимиром Путиным.

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