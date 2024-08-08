В детском лагере в Нытве прошел «День цифры»

В часть «Лагерь-АП (грейд)» участники должны были придумать новые цифровые решения и справиться с заданиями от партнеров проекта. В частности, в задании от VK нужно было найти цифровое решение, с помощью которого можно было бы найти друзей в лагере, в Сбере — цифровое решение, с применением которого можно было бы играть в футбол, даже если не хватает игроков для сбора команды. Лучшие идеи участников «Дня цифры» будут опубликованы в группе Сетевого ИТ-Университета, где все желающие смогут познакомиться с проектами. Во второй части состоялась интеллектуальная игра «ЦифроКвиз» — она помогла ребятам научиться отличать фото и видео, сделанные человеком, от ответов ИИ.