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В ходе СВО погиб мобилизованный многодетный работник Очёрского машзавода

В ходе СВО погиб мобилизованный многодетный работник Очёрского машзавода

8 августа 2024, 11:29
Фото: ВКонтакте/Алексей Солодников
Александр Денисов был награжден в ходе службы двумя медалями.

В ходе выполнения боевой задачи в рамках СВО 3 августа погиб житель Очёра Александр Денисов. Погибшему было 39 лет, сообщил на своей странице глава местной администрации Алексей Солодников.

Александр родился и рос в многодетной семье. В возрасте 10 лет из Тюменской области с семьей приехал в Очёр, где окончил школу и Очёрский колледж, получив профессию водитель-механик.

После окончания колледжа был призван в армию, отслужив два года в воздушно-десантных войсках, остался в части для продолжения службы. После трех лет военной службы по контракту в звании ефрейтора вернулся обратно в Очёр.

Поступил на работу в Очёрский машиностроительный завод, где работал, получив профессии упаковщика и стропальщика. Женился, стал многодетным отцом.

При объявлении частичной мобилизации был призван в ряды вооруженных сил. В ходе специальной военной операции за проявленные мужество и героизм Александр Денисов был награжден медалью Министерства обороны РФ «За разминирование» и медалью «За отвагу».

Ранее стало известно, что житель поселка Керос Геннадий Мизёв погиб в зоне СВО в возрасте 52 лет.

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#Военная операция на Украине#Сво#Очер
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