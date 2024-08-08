В ходе СВО погиб мобилизованный многодетный работник Очёрского машзавода

Posted Сегодня, 11:29
Published Сегодня, 11:29
Modified Сегодня, 12:31
Updated Сегодня, 12:31
В ходе выполнения боевой задачи в рамках СВО 3 августа погиб житель Очёра Александр Денисов. Погибшему было 39 лет, сообщил на своей странице глава местной администрации Алексей Солодников.
Александр родился и рос в многодетной семье. В возрасте 10 лет из Тюменской области с семьей приехал в Очёр, где окончил школу и Очёрский колледж, получив профессию водитель-механик.
После окончания колледжа был призван в армию, отслужив два года в воздушно-десантных войсках, остался в части для продолжения службы. После трех лет военной службы по контракту в звании ефрейтора вернулся обратно в Очёр.
Поступил на работу в Очёрский машиностроительный завод, где работал, получив профессии упаковщика и стропальщика. Женился, стал многодетным отцом.
При объявлении частичной мобилизации был призван в ряды вооруженных сил. В ходе специальной военной операции за проявленные мужество и героизм Александр Денисов был награжден медалью Министерства обороны РФ «За разминирование» и медалью «За отвагу».
Ранее стало известно, что житель поселка Керос Геннадий Мизёв погиб в зоне СВО в возрасте 52 лет.