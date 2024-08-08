В Перми фонтан перед зданием Театра-Театра затопил городские улицы

В МКУ «Пермблагоустройство» изданию «Вкурсе.ру» сообщили, что причиной выноса воды на ул. Ленина стал сильный ветер. «В данный момент фонтан отключен, ведутся технические работы по очистке конструктивных элементов фонтана по водоотведению», — сказали в администрации города.