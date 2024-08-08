В Перми фонтан перед зданием Театра-Театра затопил городские улицы

Posted Сегодня, 09:54
Published Сегодня, 09:54
Modified Сегодня, 10:11
Updated Сегодня, 10:11
Пермский фонтан, находящийся перед здание Театра-Театра, затопил центр краевой столицы. Видеозапись с инцидентом появилась в социальных сетях.
«На Эспланаде фонтан бьёт сильным напором. На площади образовались огромные лужи, а лестницы превратились в водопад», — подписали видеоматериал в сообществе «Жесть Пермь» во ВКонтакте.
В МКУ «Пермблагоустройство» изданию «Вкурсе.ру» сообщили, что причиной выноса воды на ул. Ленина стал сильный ветер. «В данный момент фонтан отключен, ведутся технические работы по очистке конструктивных элементов фонтана по водоотведению», — сказали в администрации города.
В начале июня ЧП произошло на соседнем фонтане — около здания Заксобрания Пермского края. Девочке оторвало фалангу пальца на ноге.