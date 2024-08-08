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Published Сегодня, 09:54

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Updated Сегодня, 10:11

В Перми фонтан перед зданием Театра-Театра затопил городские улицы

В Перми фонтан перед зданием Театра-Театра затопил городские улицы

8 августа 2024, 09:54
Фото: Телеграм-канал «Жесть Пермь»
Видео было опубликовано в социальных сетях.

Пермский фонтан, находящийся перед здание Театра-Театра, затопил центр краевой столицы. Видеозапись с инцидентом появилась в социальных сетях.

«На Эспланаде фонтан бьёт сильным напором. На площади образовались огромные лужи, а лестницы превратились в водопад», — подписали видеоматериал в сообществе «Жесть Пермь» во ВКонтакте.

В МКУ «Пермблагоустройство» изданию «Вкурсе.ру» сообщили, что причиной выноса воды на ул. Ленина стал сильный ветер. «В данный момент фонтан отключен, ведутся технические работы по очистке конструктивных элементов фонтана по водоотведению», — сказали в администрации города.

В начале июня ЧП произошло на соседнем фонтане — около здания Заксобрания Пермского края. Девочке оторвало фалангу пальца на ноге.

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#Пермь#Социальные сети#Театр-театр#Улицы#Фонтан#Видеозапись#Инцидент
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