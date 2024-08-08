В Перми из-за женщины избили эксперта Торгово-промышленной палаты Прикамья

«Я сказал, что конфликта не было, объяснил что случилось. Но на глазах женщины были слезы и мне прилетел кулак в лицо. Он бил даже когда я упал на асфальт, кричал оскорбления. Все это происходило на глазах двоих его детей. Когда подоспели прохожие и пригрозили полицией, он сел в машину с семьей и уехал», — рассказал «В курсе.ру» пермяк.