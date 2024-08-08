В Перми из-за женщины избили эксперта Торгово-промышленной палаты Прикамья

Posted Сегодня, 10:12
Published Сегодня, 10:12
Modified Сегодня, 10:14
Updated Сегодня, 10:14
В Перми избили эксперта Торгово-промышленной палаты Пермского края, председателя добровольной пожарной дружины Ленинского района Антона Мальцева. Мужчина утверждает, что позже нашел в соцсетях своего обидчика — по его словам, это пятикратный чемпион России, призер абсолютного чемпионата мира по киокушинкай Дармен Садвокасов.
Как рассказал сам Мальцев изданию «В курсе.ру», инцидент произошел возле магазина на ул. Глеба Успенского. Мужчина зашел в магазин за мороженым и стоял в очереди, чтобы оплатить товар, когда внутрь зашла женщина. Она потребовала вернуть сдачу, которую якобы удержал продавец. Женщина описала продавца, но сотрудница магазина никого из коллег не узнала и попросила подождать, когда она рассчитает других покупателей.
Женщина продолжила ругаться, тогда Мальцев попросил ее успокоиться и подождать, чтобы ей помогли посмотреть записи с камер видеонаблюдения и решить вопрос. Она сказала: «Заткнись, козел», Антон попросил не оскорблять его, но женщина развернулась и ушла.
После оплаты товара Мальцев вышел из магазина, и на него сразу напал незнакомый мужчина. Пострадавший говорит, что злоумышленник стал хватать его за руки, заявляя, что тот оскорбил его жену. Оскорбленной оказалась та скандалившая посетительница магазина.
«Я сказал, что конфликта не было, объяснил что случилось. Но на глазах женщины были слезы и мне прилетел кулак в лицо. Он бил даже когда я упал на асфальт, кричал оскорбления. Все это происходило на глазах двоих его детей. Когда подоспели прохожие и пригрозили полицией, он сел в машину с семьей и уехал», — рассказал «В курсе.ру» пермяк.
Избитый мужчина несколько дней посещал больницы. Выяснилось, что у него сильное сотрясение мозга и перелом носа со смещением. Антона госпитализировали и назначили амбулаторное лечение в течение трех недель. Он говорит, что успел сфотографировать лицо нападавшего и номер автомобиля, а также написал заявление в полицию.
В УМВД России по Перми зарегистрировано заявление по факту нанесения телесных повреждений. Проводится проверка, назначено проведение судебно-медицинской экспертизы, сообщили журналистам в главке МВД.