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Published Сегодня, 07:49

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На набережной в Перми 10 августа соберут самую длинную фехтовальную дорожку

На набережной в Перми планируют собрать самую длинную фехтовальную дорожку в мире

8 августа 2024, 07:49
Фото: properm.ru

На набережной в Перми 10 августа соберут самую длинную фехтовальную дорожку

После монтажа дорожки на ней организуют турнир.

В Перми в эту субботу, 10 августа, планируется провести акцию по популяризации фехтования. На набережной Камы уложат 18 комплектов фехтовальных дорожек, и вместе они составят одну дорожку протяженностью 300 метров. Лозунг акции — «Самая длинная фехтовальная дорожка в мире».

Мероприятие делится на три этапа:

  1. Сбор фехтовальной дорожки и фиксация рекорда.
  2. Одновременное фехтование более 40 спортсменов, что является рекордом России.
  3. Площадки для пермяков: для фехтования на шпагах и саблях, для фехтования на специализированном VR-тренажере, площадка для детей, площадка для тех, кто только пробует себя в фехтовании.

В Пермской краевой федерации фехтования говорят, что подобного события еще не было ни в России, ни в мире. Как сообщили в пресс-службе администрации города, акция состоится с 11:00 до 14:00 в зоне спортивного кластера набережной.

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#Спорт#Общество#Пермь#Набережная#Рекорд#Рекорд России
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