На набережной в Перми планируют собрать самую длинную фехтовальную дорожку в мире

Posted Сегодня, 07:49
Published Сегодня, 07:49
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Updated Сегодня, 07:52
В Перми в эту субботу, 10 августа, планируется провести акцию по популяризации фехтования. На набережной Камы уложат 18 комплектов фехтовальных дорожек, и вместе они составят одну дорожку протяженностью 300 метров. Лозунг акции — «Самая длинная фехтовальная дорожка в мире».
Мероприятие делится на три этапа:
В Пермской краевой федерации фехтования говорят, что подобного события еще не было ни в России, ни в мире. Как сообщили в пресс-службе администрации города, акция состоится с 11:00 до 14:00 в зоне спортивного кластера набережной.