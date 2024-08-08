В Перми судят серийного афериста-наследника из Москвы

Posted Сегодня, 03:00
Published Сегодня, 03:00
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Updated Сегодня, 06:05
Дочь умершего пермяка после вступления в наследство обнаружила его опустевший счет в Сбербанке, хотя после смерти отца оставалось почти 2 млн рублей. Деньги на счету лежали с 2014 года, но тогда наследницей стала мать женщины, которая не воспользовалась средствами супруга. И уже после смерти мамы в 2018 году пермячка решила переоформить банковские вклады на себя, но это оказалось невозможным: денег не было.
Поскольку никаких других известных ей наследников не было, женщина обратилась в службу безопасности банка и полицию. По факту пропажи средств было возбуждено уголовное дело. Выяснилось, что 1,9 млн рублей получил некий житель Москвы Сергей Проскудин. Ему предъявили обвинение в мошенничестве. В материалах уголовного дела есть данные о том, что бланки свидетельств о смерти и о праве наследования являются подлинными. В то же время допрошенные нотариусы сообщили, что подобные документы на имя Проскудина ими никогда не оформлялись.
Сейчас уголовное дело рассматривается в Ленинском районном суде Перми. Как рассказали журналисту Properm.ru в инстанции, из материалов дела известна версия самого Проскудина. Следствие считает его слова попыткой уйти от ответственности, а «клиента», предложившего получить наследство, — вымышленной фигурой.
Как обвиняемый рассказывал суду и следствию, он работал в 2018 году в столице таксистом. Однажды весной некий клиент по имени Алексей предложил ему хорошо заработать и для начала нанял его в качестве водителя для разъездов. Обвиняемый описывает Алексея так: «мужчина 45–47 лет, волосы русые, глаза карие, рост около 185 см, телосложение крепкое, по национальности русский. Со слов Алексея, он родом из Узбекистана». В телефонном справочнике, однако, Проскудин записал своего работодателя как «Васек», а номера телефонов клиента, известные таксисту, начинались с префиксов +1 (США) и +4 (Австралия).
Позднее, по словам Проскудина, Алексей-Васек предложил ему более выгодное дельце — выдал своему водителю пакет нотариально заверенных документов на получение «наследства от любимого дядюшки». Проскудину нужно было приехать в Пермь, прийти в ЗАГС, получить копию свидетельства о смерти «дядюшки», сходить в отделение Сбербанка и снять со счета деньги. За услугу пассажир якобы пообещал таксисту 200 тыс. рублей.
Интересно, что версия с «неизвестным пассажиром такси» уже неоднократно звучала из уст Сергея Проскудина в судах в разных регионах страны. Из материалов уголовных дел известно минимум о пяти эпизодах, по которым он получал наследство в отделениях Сбербанка, и о двух ранее вынесенных приговорах. Везде за помощь в получении денег со счетов умерших «неустановленным лицом по имени Алексей» ему было обещано по 200 тыс. рублей.
По регионам России аферист-наследник гастролировал в 2018 году.
Задержали Сергея Проскудина в апреле 2019 года в Москве, на съемной квартире. Как сообщал на допросах сам мужчина, силовики пришли к нему на следующее утро после празднования дня рождения брата. При задержании в квартире у Проскудина были изъяты несколько смартфонов и планшет. Мужчина несколько раз заявлял следователям, что ему очень плохо, поэтому допрашивать нельзя, и просил налить ему водки. Кроме того, он утверждал, что оперативники похитили у него фирменный ремень PRADA и четки из слоновой кости авторской работы.
После задержания мужчину две недели лечили в наркологической клинике от алкогольной интоксикации. Только после детокса, в конце апреля 2019 года, Проскудина отправили в СИЗО, а позднее этапировали в Красноярск, где впервые наследники обнаружили пропажу денег со счетов покойного родственника.
Первый приговор за подобную аферу Проскудину вынесли в Советском суде Красноярска в 2020 году. Из материалов дела известно, что в этом городе он похитил средства с двух банковских счетов умершего, общая сумма украденного составила 2,49 млн рублей. В Сибири мужчину приговорили к 4 годам и 10 месяцам лишения свободы в колонии общего режима.
Следующий приговор в 2023 году аферист получил в Дзержинском суде в Калужской области, в совокупности с первым наказанием ему назначено 6 лет колонии общего режима. В этом регионе по поддельным «нотариально заверенным документам» мужчине выдали в банке 3,29 млн рублей. Потерпевшим, которому Проскудин должен вернуть по двум приговорам около 5,8 млн рублей, признан Сбербанк, поскольку счета умерших людей были застрахованы и банк возмещал реальным наследникам украденные деньги.
Как утверждают эксперты, пропажа денег на счету умершего родственника — нередкое явление. По закону, вступить в наследство, будь то деньги в банке или недвижимость, необходимо в течение полугода после смерти родственника. Иначе отстаивать свои права на имущество придется в суде. Чтобы стать наследником, нужно обратиться к нотариусу по месту жительства покойного, и нотариус после определения наследников оформляет свидетельство о праве на наследство.
Чтобы стать законным наследником, нужно предъявить нотариусу пакет документов: свидетельство о смерти, выписку с места регистрации покойного и справку о снятии его с регистрации, паспорт, документы органа ЗАГС, подтверждающие родство.
Похитителем денег со счета покойного может стать кто-то из его окружения, утверждают юристы. «Так часто бывает — один из наследников, имеющий доступ к карте умершего, снимает деньги. Нотариус, который ведет наследственное дело, устанавливает наличие денег на счету на дату смерти. Другие наследники, принявшие наследство, вправе взыскать с недобросовестного наследника причитающиеся им в соответствующих долях присвоенные денежные средства», — пояснил журналисту Properm.ru адвокат бюро «Ахметов, Хозяйкин и партнеры» Александр Бурдин. По его словам, это же касается и другого имущества, убывшего из наследственной массы вопреки интересам законных наследников.
«В любом случае, необходимо установить, имелись ли у лица полномочия на снятие денежных средств, например доверенность, и когда они были сняты, до или после смерти», — утверждает адвокат Бурдин. Удостоверившись в незаконности получения наследства, родственнику покойного необходимо обратиться в банк с заявлением, а также сообщить в правоохранительные органы о хищении имущества.
По правилам банка, решение о выдаче вклада наследнику принимается или в день обращения, или через несколько дней, если необходимы дополнительные проверки. Затем наследник получает уведомление о возможности снять деньги наличными или перечислить их на свой счет.