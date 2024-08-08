В Перми судят серийного афериста-наследника из Москвы

Задержали Сергея Проскудина в апреле 2019 года в Москве, на съемной квартире. Как сообщал на допросах сам мужчина, силовики пришли к нему на следующее утро после празднования дня рождения брата. При задержании в квартире у Проскудина были изъяты несколько смартфонов и планшет. Мужчина несколько раз заявлял следователям, что ему очень плохо, поэтому допрашивать нельзя, и просил налить ему водки. Кроме того, он утверждал, что оперативники похитили у него фирменный ремень PRADA и четки из слоновой кости авторской работы.