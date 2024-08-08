В Пермский край нахлынут сильные ливни и крупный град

Кроме того, в условиях неблагоприятных метеорологических условий лучше не выходить на прогулки и совершать поездки. «Отключите питание электрических приборов, закройте форточки в окнах. Находясь на улице не прячьтесь под высокими деревьями. Будьте внимательными и осторожными», — предупреждают в МЧС Прикамья.