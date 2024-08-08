В Пермский край нахлынут сильные ливни и крупный град

Posted Сегодня, 04:26
Published Сегодня, 04:26
Modified Сегодня, 04:32
Updated Сегодня, 04:32
По югу Прикамья 8 августа в ближайшие 1-2 часа и днем пройдут сильные дожди, сильные ливни, крупный град. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС со ссылкой на Пермский ЦГМС.
МЧС настоятельно рекомендует не находиться вблизи деревьев, линий электропередач, слабо укрепленных конструкций, следует также избегать парковки личного автотранспорта рядом с ними. Автомобилистам ведомство советует придерживаться правил дорожного движения.
Кроме того, в условиях неблагоприятных метеорологических условий лучше не выходить на прогулки и совершать поездки. «Отключите питание электрических приборов, закройте форточки в окнах. Находясь на улице не прячьтесь под высокими деревьями. Будьте внимательными и осторожными», — предупреждают в МЧС Прикамья.