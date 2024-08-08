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Published Сегодня, 04:26

Modified Сегодня, 04:32

Updated Сегодня, 04:32

В Пермский край нахлынут сильные ливни и крупный град

В Пермский край нахлынут сильные ливни и крупный град

8 августа 2024, 04:26
Фото: ideogram.ai
Утром и днем 8 августа лучше воздержаться от прогулок и поездок.

По югу Прикамья 8 августа в ближайшие 1-2 часа и днем пройдут сильные дожди, сильные ливни, крупный град. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС со ссылкой на Пермский ЦГМС.

МЧС настоятельно рекомендует не находиться вблизи деревьев, линий электропередач, слабо укрепленных конструкций, следует также избегать парковки личного автотранспорта рядом с ними. Автомобилистам ведомство советует придерживаться правил дорожного движения.

Кроме того, в условиях неблагоприятных метеорологических условий лучше не выходить на прогулки и совершать поездки. «Отключите питание электрических приборов, закройте форточки в окнах. Находясь на улице не прячьтесь под высокими деревьями. Будьте внимательными и осторожными», — предупреждают в МЧС Прикамья.

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#Пермский край#Мчс#Прикамье#Дожди#Град#Ливни#Аварийные ситуации
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