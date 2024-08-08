В Пермском крае снова взлетели цены на бензин марки АИ-98

К слову, Прикамье остается лидером среди регионов Приволжского и Уральского федеральных округов России. Так, средняя стоимость бензина в ПФО равна 55,85 ₽, а вот в УрФО порядка 55,89 ₽. В целом по России за этот период цены на бензин выросли в 79 субъектах РФ, сильнее всего — в Югре, до +1,5% и в Республике Татарстан до +1,4%.