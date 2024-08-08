В Пермском крае снова взлетели цены на бензин марки АИ-98

Posted Сегодня, 07:07
Published Сегодня, 07:07
Modified Сегодня, 07:09
Updated Сегодня, 07:09
В Перми за неделю с 30 июля по 5 августа взлетели цены на бензин. Сейчас средняя стоимость литра бензина составляет 57,88 ₽. Информацию об этом опубликовал Росстат.
Сильнее всего поднялись цены на бензин марки АИ-98, на 50 коп., до 73,64 руб. за 1л. Бензин марки АИ-92 подорожал на 30 коп., до 53,3 руб. за 1 л. В свою очередь, АИ-95 вырос в цене на 17 коп. до 58,01 руб. за литр. Цены на дизельное топливо выросли на 20 коп., теперь стоимость литра дизеля составляет 67,26 руб.
К слову, Прикамье остается лидером среди регионов Приволжского и Уральского федеральных округов России. Так, средняя стоимость бензина в ПФО равна 55,85 ₽, а вот в УрФО порядка 55,89 ₽. В целом по России за этот период цены на бензин выросли в 79 субъектах РФ, сильнее всего — в Югре, до +1,5% и в Республике Татарстан до +1,4%.
Ранее цены на бензин в Пермском крае уже поднимались до 57,06 руб. за литр. Лидером среди топлива была марка АИ-92, а вот цена на АИ-98 оставалась без изменений.