В Пермском Политехе поделились итогами приемной кампании

Posted Сегодня, 11:40
Published Сегодня, 11:40
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Updated Сегодня, 12:19
В Пермском университете подвели итоги приемной кампании. Вчера, 7 августа, на сайте вуза был обнародован список лиц, зачисленных на бюджет на программы бакалавриата и специалитета очной, очно-заочной и заочной форм обучения. Информацию об этом сообщили в пресс-службе политеха.
С 1 сентября в высшем учебном заведении начинают обучение 2348 первокурсников. Так, в рамках приемной кампании в Пермский Политех поступило свыше 30 тыс. заявлений от абитуриентов, это на 10% больше по сравнению с прошлым годом. Отмечается, что 98% из них было подано в онлайн-формате. Средний конкурс по вузу составил семь человек на место, а по факультетам — от 3 до 40 человек.
Средний минимальный проходной балл составил от 180 до 256. Около 10% поступивших подписали договор на целевое обучение. «Мы рады, что наш университет выбирают участники специальной военной операции и их дети. Всего по данной квоте к нам поступили 58 человек», — сказал и. о. ректора ПНИПУ Антон Петроченков. Также 4 человека стали студентами вуза без экзаменов, ими стали победители олимпиад школьников. Среди общего числа поступивших девять из них были стобалльниками.
Всего в университет Перми поступили абитуриенты из 41 региона России. До 24 августа продолжится прием заявлений от желающих обучаться на контрактной основе.