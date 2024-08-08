В Пермском Политехе поделились итогами приемной кампании

С 1 сентября в высшем учебном заведении начинают обучение 2348 первокурсников. Так, в рамках приемной кампании в Пермский Политех поступило свыше 30 тыс. заявлений от абитуриентов, это на 10% больше по сравнению с прошлым годом. Отмечается, что 98% из них было подано в онлайн-формате. Средний конкурс по вузу составил семь человек на место, а по факультетам — от 3 до 40 человек.