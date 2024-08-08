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Published Сегодня, 03:27

Modified Сегодня, 03:29

Updated Сегодня, 03:29

В пермском спорткомплексе «Энергия» сокращают время для свободного плавания

В пермском спорткомплексе «Энергия» сокращают время для свободного плавания

8 августа 2024, 03:27
Фото: из группы «Академия плавания»
Расписание работы бассейна изменится в сентябре.

В сентябре в пермском бассейне «Энергия» сократят время для свободного плавания. В бассейне будут заниматься воспитанники спортивных групп. Новое расписание на данный момент не составлено. Информацию об этом сообщило 59.RU со ссылкой на Минспорта Пермского края.

Сейчас спорткомплекс работает с 07:15 до 20:45 в будни, с 08:45 — в выходные дни. Как сообщили в краевом ведомстве, время в бассейне для любителей свободного плавания будет определено только после того, как появится расписание для спортивных и оздоровительных групп.

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#Спорт#Пермь#Бассейн#Минспорт#Расписание#Спортивные группы
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