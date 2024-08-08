В пермском спорткомплексе «Энергия» сокращают время для свободного плавания

Сейчас спорткомплекс работает с 07:15 до 20:45 в будни, с 08:45 — в выходные дни. Как сообщили в краевом ведомстве, время в бассейне для любителей свободного плавания будет определено только после того, как появится расписание для спортивных и оздоровительных групп.



