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В Прикамье грибник неделю выживал на болотной кочке в компании медведя

В Прикамье грибник неделю выживал на болотной кочке в компании медведя

8 августа 2024, 12:01
Фото: Freepik
Хищник загнал мужчину на воду и ждал, пока он ослабнет.

Пенсионер-грибник вышел в лес на 15 минут, а провел там почти неделю. Мужчина прятался на болоте от медведя, который кружил вокруг него в течение пяти дней, сообщает «АиФ-Прикамье» со ссылкой на поисковый отряд «ПрикамьеПоиск».

2 июля вечером 74-летний пенсионер из деревни Коммуна, что рядом с Усть-Качкой, вышел в лес рядом с домом подышать воздухом на 15 минут и пропал. Родные сразу же забили тревогу, когда мужчина не вернулся домой спустя несколько часов, и написали заявление в полицию и пермские поисковые отряды.

«Мы несколько раз выезжали на поисковые рейды. Волонтеры сначала звали грибника, он даже отозвался, однако помочь мужчине помещал медведь, который также пришел на крики», — рассказала Юлия Соловьева, инфорг отряда «ПрикамьеПоиск».

Спустя время на поиски приехал другой поисковый отряд, которому доложили о животном. Спасатели взяли с собой ракетницы для отпугивания хищника.

По итогам поисков пропавшего мужчину нашли на болоте 6 июля. Волонтеры и спасатели отогнали зверя с помощью петард и криков и вызволили пенсионера из болотного плена.

Напомним, что 26 июля жительница Кукуштана потерялась в лесу и бродила там в течение суток в окружении хищных животных. На крики спасателей и волонтеров отозвался медведь, который напугал их своим мычанием.

#Лес#Спасатели#Прикамье#Поиск#Грибник#Поисковый отряд#Медведь
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