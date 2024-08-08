В Прикамье грибник неделю выживал на болотной кочке в компании медведя

Posted Сегодня, 12:01
Published Сегодня, 12:01
Modified Сегодня, 12:04
Updated Сегодня, 12:04
Пенсионер-грибник вышел в лес на 15 минут, а провел там почти неделю. Мужчина прятался на болоте от медведя, который кружил вокруг него в течение пяти дней, сообщает «АиФ-Прикамье» со ссылкой на поисковый отряд «ПрикамьеПоиск».
2 июля вечером 74-летний пенсионер из деревни Коммуна, что рядом с Усть-Качкой, вышел в лес рядом с домом подышать воздухом на 15 минут и пропал. Родные сразу же забили тревогу, когда мужчина не вернулся домой спустя несколько часов, и написали заявление в полицию и пермские поисковые отряды.
«Мы несколько раз выезжали на поисковые рейды. Волонтеры сначала звали грибника, он даже отозвался, однако помочь мужчине помещал медведь, который также пришел на крики», — рассказала Юлия Соловьева, инфорг отряда «ПрикамьеПоиск».
Спустя время на поиски приехал другой поисковый отряд, которому доложили о животном. Спасатели взяли с собой ракетницы для отпугивания хищника.
По итогам поисков пропавшего мужчину нашли на болоте 6 июля. Волонтеры и спасатели отогнали зверя с помощью петард и криков и вызволили пенсионера из болотного плена.
Напомним, что 26 июля жительница Кукуштана потерялась в лесу и бродила там в течение суток в окружении хищных животных. На крики спасателей и волонтеров отозвался медведь, который напугал их своим мычанием.