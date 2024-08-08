В Прикамье грибник неделю выживал на болотной кочке в компании медведя

2 июля вечером 74-летний пенсионер из деревни Коммуна, что рядом с Усть-Качкой, вышел в лес рядом с домом подышать воздухом на 15 минут и пропал. Родные сразу же забили тревогу, когда мужчина не вернулся домой спустя несколько часов, и написали заявление в полицию и пермские поисковые отряды.