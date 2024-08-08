В России на 23% возросла стоимость проезда в плацкарте. Почему?

Posted Сегодня, 10:49
Published Сегодня, 10:49
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Updated Сегодня, 10:54
По данным Росстата, средняя стоимость проезда в плацкартном вагоне нефирменного поезда дальнего следования в первом полугодии 2024 года сложилась в 287 рублей за 100 км. Это на 23% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом проезд в плацкарте фирменного поезда подорожал до 401 рубля на 17% за этот же отчетный период.
Рост цен на железнодорожные билеты определяется целой совокупностью факторов, объяснила ситуацию корреспонденту Properm.ru старший преподаватель кафедры «Экономика и финансы» Пермского Политеха Юлия Стародумова. В связи с закрытием границ и санкциями россияне всё больше обращают своё внимание на внутренний туризм. В достаточно большое количество туристических мест есть возможность добраться только на поезде, поэтому пассажиропоток на железной дороге в этом году существенно вырос.
Кроме того, за последнее время наблюдается существенный рост цен на авиаперелеты, из-за чего всё большее количество россиян выбирают поезд. Эксперт обратила внимание, что сейчас, в разгар курортного сезона, цены на проживание в местах отдыха и дорогу до них становятся максимальными. В конце августа, когда все возвращаются с отпусков, возникает пиковый спрос.
Подорожание стоимости билетов на поезд связано также с необходимостью железнодорожников постоянно обновлять подвижный состав вагонов. «Предлагается всё большее количество услуг, делая путешествие более комфортабельным. Рост заработных плат, инфляция, и цены на электроэнергию — это все вынуждает железнодорожников поднимать цены на проезд», — пояснила Стародумова.