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В России на 23% возросла стоимость проезда в плацкарте. Почему?

В России на 23% возросла стоимость проезда в плацкарте. Почему?

8 августа 2024, 10:49
Фото: 1MI
Одним из факторов стало повышение спроса на внутренний туризм.
Сюжет
Туризм

По данным Росстата, средняя стоимость проезда в плацкартном вагоне нефирменного поезда дальнего следования в первом полугодии 2024 года сложилась в 287 рублей за 100 км. Это на 23% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом проезд в плацкарте фирменного поезда подорожал до 401 рубля на 17% за этот же отчетный период.

Рост цен на железнодорожные билеты определяется целой совокупностью факторов, объяснила ситуацию корреспонденту Properm.ru старший преподаватель кафедры «Экономика и финансы» Пермского Политеха Юлия Стародумова. В связи с закрытием границ и санкциями россияне всё больше обращают своё внимание на внутренний туризм. В достаточно большое количество туристических мест есть возможность добраться только на поезде, поэтому пассажиропоток на железной дороге в этом году существенно вырос.

Кроме того, за последнее время наблюдается существенный рост цен на авиаперелеты, из-за чего всё большее количество россиян выбирают поезд. Эксперт обратила внимание, что сейчас, в разгар курортного сезона, цены на проживание в местах отдыха и дорогу до них становятся максимальными. В конце августа, когда все возвращаются с отпусков, возникает пиковый спрос.

Подорожание стоимости билетов на поезд связано также с необходимостью железнодорожников постоянно обновлять подвижный состав вагонов. «Предлагается всё большее количество услуг, делая путешествие более комфортабельным. Рост заработных плат, инфляция, и цены на электроэнергию — это все вынуждает железнодорожников поднимать цены на проезд», — пояснила Стародумова.

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#Туризм#Цены#Инфляция#Внутренний туризм#Авиаперелеты#Проезд#Электроэнергия#Пассажиропоток#Плацкарт#Заработные платы#Железнодорожные билеты#Курортный сезон#Комфорт#Обновление подвижного состава
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