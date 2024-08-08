В России на 23% возросла стоимость проезда в плацкарте. Почему?

По данным Росстата, средняя стоимость проезда в плацкартном вагоне нефирменного поезда дальнего следования в первом полугодии 2024 года сложилась в 287 рублей за 100 км. Это на 23% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом проезд в плацкарте фирменного поезда подорожал до 401 рубля на 17% за этот же отчетный период.