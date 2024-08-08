В Спасо-Преображенском соборе нашли фрагменты старинной росписи

В здании собора сняли старинные перегородки, которые установили еще в 20-е годы прошлого века. Центральный зал также подвергся масштабной реконструкции. Именно в нем и обнаружили фрагменты исторической росписи. Сейчас здание собора активно готовят к реконструкции. В частности, восстанавливают исторический интерьер.