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В Спасо-Преображенском соборе нашли фрагменты старинной росписи

В Спасо-Преображенском соборе нашли фрагменты старинной росписи

8 августа 2024, 07:54
Фото: Пермская митрополия РПЦ
Они были скрыты под слоем краски.

В здании Спасо-Преображенского собора в Перми проводят реконструкцию. Во время демонтажа под слоями краски обнаружили фрагменты исторической росписи, сообщает пресс-служба Пермской митрополии РПЦ.

В здании собора сняли старинные перегородки, которые установили еще в 20-е годы прошлого века. Центральный зал также подвергся масштабной реконструкции. Именно в нем и обнаружили фрагменты исторической росписи. Сейчас здание собора активно готовят к реконструкции. В частности, восстанавливают исторический интерьер.

Напомним, что 15 мая в ходе выездного совещания представители Пермской епархии и краевые власти обсудили защиту проекта ремонтных работ в здании собора. Ранее в нем располагалась Пермская художественная галерея.

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#Пермь#Храм#Реконструкция#Пермская епархия#Демонтаж#История#Ремонтные работы
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