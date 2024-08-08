В Спасо-Преображенском соборе нашли фрагменты старинной росписи

Posted Сегодня, 07:54
Published Сегодня, 07:54
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Updated Сегодня, 07:56
В здании Спасо-Преображенского собора в Перми проводят реконструкцию. Во время демонтажа под слоями краски обнаружили фрагменты исторической росписи, сообщает пресс-служба Пермской митрополии РПЦ.
В здании собора сняли старинные перегородки, которые установили еще в 20-е годы прошлого века. Центральный зал также подвергся масштабной реконструкции. Именно в нем и обнаружили фрагменты исторической росписи. Сейчас здание собора активно готовят к реконструкции. В частности, восстанавливают исторический интерьер.
Напомним, что 15 мая в ходе выездного совещания представители Пермской епархии и краевые власти обсудили защиту проекта ремонтных работ в здании собора. Ранее в нем располагалась Пермская художественная галерея.