В центре Перми закрывается кофейня Cup by Cup

Posted Сегодня, 12:40
Published Сегодня, 12:40
Modified Сегодня, 12:43
Updated Сегодня, 12:43
В Перми закрывается кофейня Cup by Cup на ул. Сибирская, 30. Последний день работы заведения — суббота, 10 августа, первой обратила внимание интернет-газета «Текст».
«На протяжении 12 лет мы варили для вас вкусный кофе и готовили вкусные десерты и сейчас пришло время сказать „прощай“ этому проекту. Мы долго существовали как группа компаний Cup by cup и Lemon Tree, и сейчас приняли решение сконцентрироваться на чем-то одном», — говорится в сообщении команды в социальных сетях.
Кофейня на Сибирской, 30 работала с ноября 2014 года. Одноименная сеть кофеен открылась в апреле 2012 года. Со временем команда заведения запустила другие проекты — кафе здорового питания Lemon Tree и кофейный шоурум «Станция». Эти же пермяки развивали пространство «Дом» и чайную «Грибушин» — сейчас они закрыты.
По информации читателя Properm.ru, на днях кофейня Cup by Cup открылась в доме Грацинского (25 Октября, 47). Здесь уже находится заведение Lemon Tree.
Ранее стало известно, что московские рестораторы ведут переговоры об открытии заведения AVA Bistro в Перми. Создатели проекта ищут партнеров.