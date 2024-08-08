В центре Перми закрывается кофейня Cup by Cup

«На протяжении 12 лет мы варили для вас вкусный кофе и готовили вкусные десерты и сейчас пришло время сказать „прощай“ этому проекту. Мы долго существовали как группа компаний Cup by cup и Lemon Tree, и сейчас приняли решение сконцентрироваться на чем-то одном», — говорится в сообщении команды в социальных сетях.