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Published Сегодня, 12:40

Modified Сегодня, 12:43

Updated Сегодня, 12:43

В центре Перми на Сибирской, 30 закрывается кофейня Cup by Cup

В центре Перми закрывается кофейня Cup by Cup

8 августа 2024, 12:40
Фото: предоставлено читателем Properm.ru

В центре Перми на Сибирской, 30 закрывается кофейня Cup by Cup

Заведение проработало на Сибирской почти 12 лет.

В Перми закрывается кофейня Cup by Cup на ул. Сибирская, 30. Последний день работы заведения — суббота, 10 августа, первой обратила внимание интернет-газета «Текст».

«На протяжении 12 лет мы варили для вас вкусный кофе и готовили вкусные десерты и сейчас пришло время сказать „прощай“ этому проекту. Мы долго существовали как группа компаний Cup by cup и Lemon Tree, и сейчас приняли решение сконцентрироваться на чем-то одном», — говорится в сообщении команды в социальных сетях.

Кофейня на Сибирской, 30 работала с ноября 2014 года. Одноименная сеть кофеен открылась в апреле 2012 года. Со временем команда заведения запустила другие проекты — кафе здорового питания Lemon Tree и кофейный шоурум «Станция». Эти же пермяки развивали пространство «Дом» и чайную «Грибушин» — сейчас они закрыты.

По информации читателя Properm.ru, на днях кофейня Cup by Cup открылась в доме Грацинского (25 Октября, 47). Здесь уже находится заведение Lemon Tree.

Ранее стало известно, что московские рестораторы ведут переговоры об открытии заведения AVA Bistro в Перми. Создатели проекта ищут партнеров.

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