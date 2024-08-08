Власти Перми готовы за два года потратить на общественный транспорт почти миллиард

Как сообщил изданию источник, близкий к мэрии, эти расходы обусловлены заключением новых пятилетних контрактов с автобусными пассажирскими перевозчиками. Контракты верстались с учетом требований к возрасту предельному возрасту автобусов — не более пяти лет, а также увеличившихся расходов на топливо, горюче-смазочные материалы, обслуживание и ремонт транспортных средств.