Власти Перми готовы за два года потратить на общественный транспорт почти миллиард

Posted Сегодня, 12:48
Published Сегодня, 12:48
Modified Сегодня, 12:50
Updated Сегодня, 12:50
Администрация Перми предлагает увеличить расходы на перевозку пассажиров общественным транспортом по муниципальным маршрутам на 316,6 млн рублей в 2025 году и на 647,3 млн рублей в 2026-м. Соответствующие поправки в бюджет Перми, на которыми первым обратил внимание «Коммерсант-Прикамье», были внесены на рассмотрение Пермской городской думы.
Как сообщил изданию источник, близкий к мэрии, эти расходы обусловлены заключением новых пятилетних контрактов с автобусными пассажирскими перевозчиками. Контракты верстались с учетом требований к возрасту предельному возрасту автобусов — не более пяти лет, а также увеличившихся расходов на топливо, горюче-смазочные материалы, обслуживание и ремонт транспортных средств.
Ранее стало известно, что общественный транспорт Перми за первое полугодие 2024 года перевёз 118,4 млн. пассажиров. Это на 3,7 млн человек больше, чем за аналогичный период 2023 года.