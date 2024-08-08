Заслуженный врач РФ назвал минимальную температуру воды для купания

Лето на исходе, а значит, температура воздуха, как и воды, скоро начнет снижаться. Поэтому любителям поплавать нужно быть осторожнее. Заслуженный врач РФ, главврач Домодедовской больницы Андрей Осипов назвал Regions минимальные показатели температуры воды, при которых купаться еще можно.