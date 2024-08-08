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Заслуженный врач РФ назвал минимальную температуру воды для купания

8 августа 2024, 05:33
Лето на исходе, а значит, температура воздуха, как и воды, скоро начнет снижаться. Поэтому любителям поплавать нужно быть осторожнее. Заслуженный врач РФ, главврач Домодедовской больницы Андрей Осипов назвал Regions минимальные показатели температуры воды, при которых купаться еще можно.

Так, по его словам, не рекомендуется купаться в открытых водоемах уже при температуре ниже +17…+19 градусов.

«Вообще самыми комфортными считаются показатели выше +25 градусов, поэтому при +21…+23 градусов устраивать заплывы также небезопасно», — рассказал Осипов Regions.

Врач добавил, что самое главное перед купанием — знать о своем состоянии здоровья. При низких показателях не рекомендуется купаться людям с хроническими заболеваниями сердца, легких, почек, а также людям в возрасте старше 60 лет.

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