Заслуженный врач РФ назвал минимальную температуру воды для купания

Posted Сегодня, 05:33
Published Сегодня, 05:33
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Updated Сегодня, 05:34
Так, по его словам, не рекомендуется купаться в открытых водоемах уже при температуре ниже +17…+19 градусов.
«Вообще самыми комфортными считаются показатели выше +25 градусов, поэтому при +21…+23 градусов устраивать заплывы также небезопасно», — рассказал Осипов Regions.
Врач добавил, что самое главное перед купанием — знать о своем состоянии здоровья. При низких показателях не рекомендуется купаться людям с хроническими заболеваниями сердца, легких, почек, а также людям в возрасте старше 60 лет.