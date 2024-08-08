Заводчан ОМК в Чусовом премировали за лучшую организацию рабочих мест

Принципы производственной системы 5С — это пять шагов к идеальному рабочему месту: сортировать, соблюдать порядок, содержать в чистоте, стандартизировать и совершенствовать. Кроме организации рабочих мест оценивали соблюдение техники безопасности, вовлеченность коллективов в процесс постоянных улучшений, их участие в снижение издержек, повышение качества выпускаемой продукции.