Заводчан ОМК в Чусовом премировали за лучшую организацию рабочих мест

Posted Сегодня, 09:40
Published Сегодня, 09:40
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Updated Сегодня, 09:42
На чусовском заводе ОМК наградили участников конкурса «Лучшее рабочее место по системе 5С», сотрудники из подразделений-победителей получили денежную премию от 5 тыс. рублей и выше каждый.
Финалистов определили в номинациях: «Лучшее рабочее место основного производства», «Лучшее рабочее место вспомогательного производства», «Лучший офис» и «Лучший кабинет».
Принципы производственной системы 5С — это пять шагов к идеальному рабочему месту: сортировать, соблюдать порядок, содержать в чистоте, стандартизировать и совершенствовать. Кроме организации рабочих мест оценивали соблюдение техники безопасности, вовлеченность коллективов в процесс постоянных улучшений, их участие в снижение издержек, повышение качества выпускаемой продукции.
Андрей Гладких, начальник управления по развитию производственной системы чусовского завода ОМК:
— Производственная система начинается с создания удобных, эргономичных и безопасных условий труда, из которых складывается культура производства. Ее на заводе ОМК в Чусовом развиваем более 10 лет. Конкурс, который мы проводим, не только мотивирует сотрудников организовывать рабочие места, соответствующие высоким стандартам, но и позволяет получить за это денежное вознаграждение. Также поощряем людей за инициативность и готовность улучшать процессы в своей работе.