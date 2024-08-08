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Published Сегодня, 13:23

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Updated Сегодня, 13:25

Житель Прикамья полгода избивал своих маленьких сыновей

Житель Прикамья полгода избивал своих маленьких сыновей

8 августа 2024, 13:23
Фото: Freepik
Отец-рецидивист умышленно причинял вред здоровью детей.

Неоднократно судимый житель деревни Камские Новоселы в Пермском крае обвиняется в издевательствах над своими малолетними сыновьями. Он бил детей даже по незначительным поводам, сообщает пресс-служба СУ СКР по Пермскому краю.

По версии следователей, «мужчина умышленно причинял детям физические увечья, а также психологическое насилие». Длилось это с 1 июня 2023 года по январь 2024.

Сейчас мужчине предъявят обвинения по двум статьям уголовного кодекса: ст. 117 УК РФ «Истязание в отношении несовершеннолетнего», а также ст. 156 УК РФ «Ненадлежащее исполнение родительских обязанностей с применением насилия». Детей на время следствия передали под опеку родственникам. Уголовное дело направили в суд.

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#Краснокамск#Пермский край#Дети#Опека#Насилие#Семья#Домашнее насилие#Преступления#Истязание#Рецидивист
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