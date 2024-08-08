Житель Прикамья полгода избивал своих маленьких сыновей

Posted Сегодня, 13:23
Published Сегодня, 13:23
Modified Сегодня, 13:25
Updated Сегодня, 13:25
Неоднократно судимый житель деревни Камские Новоселы в Пермском крае обвиняется в издевательствах над своими малолетними сыновьями. Он бил детей даже по незначительным поводам, сообщает пресс-служба СУ СКР по Пермскому краю.
По версии следователей, «мужчина умышленно причинял детям физические увечья, а также психологическое насилие». Длилось это с 1 июня 2023 года по январь 2024.
Сейчас мужчине предъявят обвинения по двум статьям уголовного кодекса: ст. 117 УК РФ «Истязание в отношении несовершеннолетнего», а также ст. 156 УК РФ «Ненадлежащее исполнение родительских обязанностей с применением насилия». Детей на время следствия передали под опеку родственникам. Уголовное дело направили в суд.