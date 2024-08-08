Житель Прикамья полгода избивал своих маленьких сыновей

Сейчас мужчине предъявят обвинения по двум статьям уголовного кодекса: ст. 117 УК РФ «Истязание в отношении несовершеннолетнего», а также ст. 156 УК РФ «Ненадлежащее исполнение родительских обязанностей с применением насилия». Детей на время следствия передали под опеку родственникам. Уголовное дело направили в суд.