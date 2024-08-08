Жители Прикамья смогут выбрать населенные пункты для проведения сотовой связи

Отдать голос можно только один раз за одну деревню или село. Выбрать населенный пункт можно в том регионе РФ, в котором оформлена постоянная регистрация по месту жительства. На Госуслугах также можно узнать статус подключения населенного пункта — соответствует ли он условиям голосования по численности населения и не планируется ли уже в нем подключение по федеральному проекту.