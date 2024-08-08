Жители Прикамья смогут выбрать населенные пункты для проведения сотовой связи

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Published Сегодня, 10:10
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В Пермском крае началось голосование по федеральному проекту «Устранение цифрового неравенства 2.0» (УЦН 2.0). Благодаря проекту жители Прикамья смогут выбрать населенные пункты для приоритетного подключения высокоскоростного мобильного интернета. Проект осуществляет Минцифры РФ совместно с ПАО «Ростелеком» в ходе нацпроекта «Цифровая экономика РФ».
Как сообщили в пресс-службе регионального Минсвязи, можно проголосовать с 5 августа по 17 ноября на портале «Госуслуги» по ссылке или отправив заявление Почтой России в Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ по адресу: 123112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, строение 2.
Бумажное заявление может быть индивидуальным или от лица множества голосующих. В письме нужно указать ФИО, адрес постоянной регистрации каждого голосующего и населенный пункт, за который отдается голос. При подсчете голосов будут учтены письма, поступившие в Минцифры РФ не позднее 17 ноября включительно.
После отбора министерство совместно с ПАО «Ростелеком» проверит села, набравшие наибольшее количество голосов, на соответствие следующим критериям:
Отдать голос можно только один раз за одну деревню или село. Выбрать населенный пункт можно в том регионе РФ, в котором оформлена постоянная регистрация по месту жительства. На Госуслугах также можно узнать статус подключения населенного пункта — соответствует ли он условиям голосования по численности населения и не планируется ли уже в нем подключение по федеральному проекту.
Строительство базовых станций сотовой связи по федеральному проекту стартует в 2025 году. Связисты «Ростелекома» протянут для этого сотни километров волоконно-оптических линий, чтобы обеспечить в деревнях и селах высокоскоростную мобильную передачу данных.
Ранее губернатор Прикамья Дмитрий Махонин отмечал, что Пермский край является одним из лидеров среди российских регионов по обеспечению жителей связью. Голосовая связь и мобильный доступ к Интернету уже доступны 99,8% жителей нашего региона.
Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края:
— Продолжаем подключать сотовую связь и интернет в небольших населенных пунктах региона. Для этого совместно с федеральными коллегами развиваем важный сектор экономики — ИТ-отрасль. Поддерживаются и продвигаются местные компании, совместно с профильными министерствами ведется работа по доступности населению государственных услуг.