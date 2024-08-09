Азат Ислаев назвал основные направления стратегии стройкомплекса Югры

Posted Сегодня, 11:54
Published Сегодня, 11:54
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Updated Сегодня, 11:54
Мероприятие проводилось в преддверии празднования Дня строителя в Ханты-Мансийске. В нем участвовали врио губернатора Югры Руслан Кухарук, вице-губернатор региона Азат Ислаев, а также руководители ведущих строительных компаний региона, пишет muksun.fm.
В ходе совещания был проведен тщательный анализ ключевых проблем, с которыми регулярно имеет дело строительная отрасль, включая вопросы аварийного жилья, комплексного развития территорий и модернизации коммунальной инфраструктуры. Врио губернатора Югры подчеркнул, что приоритетом в развитии отрасли должно стать предоставление гражданам современного жилья вместо ветхого и аварийного, что позволит существенно улучшить условия жизни тысяч людей, повысив качество их жизни.
Представители бизнеса говорили о необходимости решения технических вопросов, связанных с повторным прохождением госэкспертизы, для ускорения темпа ввода жилья. Ожидается, что это позволит сократить сроки и стоимость строительства. Вице-губернатор Азат Ислаев в своем выступлении обратил внимание на важность развития дорожной инфраструктуры в регионе, что является базовым условием экономического роста и улучшения качества жизни населения.
Благодаря усилиям властей Югра занимает одно из первых мест в России по качеству дорожного покрытия, что можно назвать значительным достижением и предметом гордости региона. В 2024 году на дорожные работы в регионе будет выделено более 33,4 миллиарда рублей, что позволит продолжить улучшение дорожной инфраструктуры и обеспечить безопасность и удобство движения на дорогах региона.
Из этой суммы 8,1 миллиарда рублей будет потрачено на содержание автодорог регионального значения, 3,8 миллиарда рублей — на их строительство, реконструкцию и ремонт. И еще примерно такой же объем средств пойдет на автодороги местного значения. Это позволит обеспечить безопасность и комфорт для автомобилистов на дорогах региона и повысить качество жизни населения.
Во время расширенного совещания врио губернатора Кухарук рассказал, что в поездках по муниципалитетам особое внимание уделяет деловому общению со строителями, которое обеспечивает возможность коллективного рассмотрения насущных проблем и поиска их решений. Вице-губернатор Азат Ислаев подчеркнул, что развитие современной инфраструктуры с целью улучшения качества жизни югорчан по-прежнему остается главной стратегической задачей стройкомплекса Югры.
Сегодня в отрасли работают более 90 тысяч человек, что свидетельствует о важном вкладе в экономику региона и наличии гарантий занятости населения.
Спикер думы Югры Борис Хохряков рассказал, что партийная программа «Карта развития Югры» содержит 783 социально значимых проекта, из которых почти 40% касаются сферы строительства.
Среди наиболее важных проектов — открытие Сургутского окружного клинического центра охраны материнства и детства, сдача научно-образовательного центра Пермского национального исследовательского политехнического университета. Депутат особо обозначил важность исполнения наказов жителей Югры, среди которых открытие стационара на 120 койко-мест в Урае, досрочная сдача в эксплуатацию школы на 1725 мест в микрорайоне Иртыш-2 в Ханты-Мансийске и газораспределительной станции на территории поселка Зеленоборск Советского района.