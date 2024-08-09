Азат Ислаев назвал основные направления стратегии стройкомплекса Югры

Из этой суммы 8,1 миллиарда рублей будет потрачено на содержание автодорог регионального значения, 3,8 миллиарда рублей — на их строительство, реконструкцию и ремонт. И еще примерно такой же объем средств пойдет на автодороги местного значения. Это позволит обеспечить безопасность и комфорт для автомобилистов на дорогах региона и повысить качество жизни населения.