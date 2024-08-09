«Азот» опубликовал экологический отчет за 2023 год

Сотрудники филиала «Азот» активно участвуют в общественных экологических мероприятиях. Среди них эко-квест «Чистые игры», акции «Дни защиты от экологической опасности» и другие. Кроме того, в рамках эколого-просветительского проекта «уДОБРяй!» специалисты предприятия посещают детские сады и школы, чтобы рассказать и показать детям, как нужно заботиться об окружающей среде.