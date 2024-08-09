«Азот» опубликовал экологический отчет за 2023 год

Posted Сегодня, 11:21
Published Сегодня, 11:21
Modified Сегодня, 11:48
Updated Сегодня, 11:48
Филиал «Азот» АО «ОХК „Уралхим“ опубликовал отчет в сфере охраны окружающей среды по итогам природоохранной деятельности в 2023 году.
На реализацию мероприятий по охране окружающей среды в 2023 году филиал «Азот» направил 1 млрд 246 млн рублей. Был проведен большой объем работ по ремонту основных производственных фондов, проведена утилизация и обезвреживание промышленных отходов, а также продолжена работа в направлении обучения и повышения квалификации руководителей и специалистов в области обеспечения экологической безопасности.
Почти 186,5 млн рублей были направлены на мероприятия по повышению надежности электроснабжения и энергоэффективности. Предприятие расширило область аккредитации санитарной лаборатории в части измерения шума на землях, предназначенных для строительства жилых домов и общественных зданий, а также увеличения показателей точности при контроле сточных вод.
Сотрудники филиала «Азот» активно участвуют в общественных экологических мероприятиях. Среди них эко-квест «Чистые игры», акции «Дни защиты от экологической опасности» и другие. Кроме того, в рамках эколого-просветительского проекта «уДОБРяй!» специалисты предприятия посещают детские сады и школы, чтобы рассказать и показать детям, как нужно заботиться об окружающей среде.
Оксана Таланкина, заместитель главного инженера филиала «Азот» АО «ОХК „Уралхим“ по экологии, начальник отдела экологии:
— В 2023 году «Азот» отработал без превышения нормативов по негативному воздействию на окружающую среду. Филиал в полном объеме выполняет все требования российского и европейского законодательства в области химического регулирования, российских и международных нормативных документов по охране окружающей среды и рациональному использованию природных ресурсов, обеспечивает экологическую безопасность.