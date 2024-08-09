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«Азот» опубликовал экологический отчет за 2023 год

«Азот» опубликовал экологический отчет за 2023 год

9 августа 2024, 11:21
Фото: пресс-служба филиала «Азот» АО «ОХК „Уралхим“
В прошлом году «Азот» отработал без превышения нормативов по негативному воздействию на окружающую среду.

Филиал «Азот» АО «ОХК „Уралхим“ опубликовал отчет в сфере охраны окружающей среды по итогам природоохранной деятельности в 2023 году.

На реализацию мероприятий по охране окружающей среды в 2023 году филиал «Азот» направил 1 млрд 246 млн рублей. Был проведен большой объем работ по ремонту основных производственных фондов, проведена утилизация и обезвреживание промышленных отходов, а также продолжена работа в направлении обучения и повышения квалификации руководителей и специалистов в области обеспечения экологической безопасности.

Почти 186,5 млн рублей были направлены на мероприятия по повышению надежности электроснабжения и энергоэффективности. Предприятие расширило область аккредитации санитарной лаборатории в части измерения шума на землях, предназначенных для строительства жилых домов и общественных зданий, а также увеличения показателей точности при контроле сточных вод.

Сотрудники филиала «Азот» активно участвуют в общественных экологических мероприятиях. Среди них эко-квест «Чистые игры», акции «Дни защиты от экологической опасности» и другие. Кроме того, в рамках эколого-просветительского проекта «уДОБРяй!» специалисты предприятия посещают детские сады и школы, чтобы рассказать и показать детям, как нужно заботиться об окружающей среде.

Оксана Таланкина, заместитель главного инженера филиала «Азот» АО «ОХК „Уралхим“ по экологии, начальник отдела экологии:

— В 2023 году «Азот» отработал без превышения нормативов по негативному воздействию на окружающую среду. Филиал в полном объеме выполняет все требования российского и европейского законодательства в области химического регулирования, российских и международных нормативных документов по охране окружающей среды и рациональному использованию природных ресурсов, обеспечивает экологическую безопасность.
Фото: пресс-служба филиала «Азот» АО «ОХК „Уралхим“
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