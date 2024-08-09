Бизнесмена задержали при попытке дать взятку чиновнице пермского УКС

В 2007 году из Миков был освобожден их пермского СИЗО-1. Совладелец фирмы «Эн-крайс» и председатель совета директоров ООО «Строительно-монтажный трест №6» подозревался в организации убийства Александра Костарева, политтехнолога и помощника депутата Госдумы РФ Виктора Похмелкина.