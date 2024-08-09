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Бизнесмена задержали при попытке дать взятку чиновнице пермского УКС

Бизнесмена задержали при попытке дать взятку чиновнице пермского УКС

9 августа 2024, 11:04
Фото: properm.ru
Компания Сергея Микова занималась реконструкцией пермского Дворца Молодежи.

Сегодня, 9 августа в Перми был задержан директор строительной компании «Трест №6» Сергей Миков, сообщает издание «ВКурсе». Предпринимателя уличили в даче взятки в особо крупном размере начальнице пермского Управления капитального строительства Ирине Чирковой.

Близкие к следствию источники Properm.ru подтверждают, что сегодня пермский бизнесмен был задержан при попытке дать взятку на сумму 5,5 млн рублей.

Сергей Миков владеет несколькими компаниями кроме «Треста №6». Это ООО «ЭНК-АМ», «Система управления», «Промсервис», санаторий-профилакторий «Закамский». Все они являются поставщиками по госконтрактам.

Скамый крупный госконтракт компании Микова получили в 2019 году, на реконструкцию пермского Дворца Молодежи.

В 2007 году из Миков был освобожден их пермского СИЗО-1. Совладелец фирмы «Эн-крайс» и председатель совета директоров ООО «Строительно-монтажный трест №6» подозревался в организации убийства Александра Костарева, политтехнолога и помощника депутата Госдумы РФ Виктора Похмелкина.

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