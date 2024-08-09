Бизнесмена задержали при попытке дать взятку чиновнице пермского УКС

Posted Сегодня, 11:04
Published Сегодня, 11:04
Modified Сегодня, 11:19
Updated Сегодня, 11:19
Сегодня, 9 августа в Перми был задержан директор строительной компании «Трест №6» Сергей Миков, сообщает издание «ВКурсе». Предпринимателя уличили в даче взятки в особо крупном размере начальнице пермского Управления капитального строительства Ирине Чирковой.
Близкие к следствию источники Properm.ru подтверждают, что сегодня пермский бизнесмен был задержан при попытке дать взятку на сумму 5,5 млн рублей.
Сергей Миков владеет несколькими компаниями кроме «Треста №6». Это ООО «ЭНК-АМ», «Система управления», «Промсервис», санаторий-профилакторий «Закамский». Все они являются поставщиками по госконтрактам.
Скамый крупный госконтракт компании Микова получили в 2019 году, на реконструкцию пермского Дворца Молодежи.
В 2007 году из Миков был освобожден их пермского СИЗО-1. Совладелец фирмы «Эн-крайс» и председатель совета директоров ООО «Строительно-монтажный трест №6» подозревался в организации убийства Александра Костарева, политтехнолога и помощника депутата Госдумы РФ Виктора Похмелкина.