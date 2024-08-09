Бывший главный пристав Прикамья находится под арестом в СИЗО в Рязани

Уголовное дело в отношении Кожевникова, Мардановой, их подчиненных и группы бизнесменов расследовалось в СУ СКР по Пермскому краю с июня 2018 года, в июле они были задержаны. Уголовное дело возбудили по оперативным материалам УФСБ по Пермскому краю. По данным следствия, в преступную группу судебных приставов входили 15 человек, в их числе был и экс-прокурор Индустриального района Сергей Мурай. Ряд эпизодов в отношении Мурая связан с преступлениями, в которых подозревается Кожевников. Исполнителями в преступной группе были бизнесмены Дмитрий Варламов, Владимир Михеев, Евгений Семенищев, а также жители Пермского края Валерий Панченко и Дмитрий Коротких.