Бывший главный пристав Прикамья находится под арестом в СИЗО в Рязани

Posted Сегодня, 07:21
Published Сегодня, 07:21
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Updated Сегодня, 07:23
Пермский краевой суд во второй раз начал рассматривать апелляционную жалобу на приговор бывшего руководителя УФССП по Пермскому краю Игоря Кожевникова. По информации журналиста Properm.ru, объем жалобы бывшего главного пристава составляет более трехсот листов.
В июле Седьмой кассационный суд в Челябинске отменил решение второй инстанции и вернул жалобы защиты и самого Кожевникова на новое рассмотрение. Дело поступило на рассмотрение коллегии под председательством судьи Светланы Череневой.
В сентябре прошлого года судья Ирина Шестакова оставила наказание, назначенное Кожевникову в Пермском районном суде, без изменений. В мае прошлого года Кожевникова приговорили к 10 годам лишения свободы в колонии строгого режима и штрафу в 15 млн рублей. Приговор был изменен частично, из него был исключён ряд эпизодов и один из взяткодателей. Суд также решил конфисковать у Игоря Кожевникова 15 млн 972 тыс. 900 рублей, полученных им в качестве взяток, в собственность государства, как об этом просила прокуратура.
Кожевников и его защитник Николай Атаманчук обжаловали это решение в кассационной инстанции и дело вернулось в Пермский краевой суд.
Как передает журналист Properm.ru из зала суда, заседание пришлось отложить из-за отпуска адвоката. Кожевников, воскликнув, «где же мой адвокат!» — поддержал ходатайство о переносе заседания. Гособвинитель Сергей Бусов также указал, что необходимо соблюдать право обвиняемого на защиту.
На заседании суда стало известно, что Кожесников отбывает наказание на территории Рязанской области, куда он был этапирован в колонию строго режима после рассмотрения апелляционной жалобы осенью прошлого года. После отмены этого решения, Кожевникова перевели под стражу в рязанское СИЗО-1, откуда он и будет по видеосвязи участвовать в рассмотрении своей апелляционной жалобы.
Бывший главный пристав Пермского края Игорь Кожевников обвиняется в 40 эпизодах преступлений. По версии следствия, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю, он организовал преступную схему, также ему вменяют получение 38 взяток, злоупотребление должностными полномочиями и мошенничество при незаконном обналичивании около 222 млн рублей. Такие же преступления совершила и Александра Марданова, его заместитель. Она с третьего раза добилась отсрочки наказания до совершеннолетия младшего сына, ей назначено пять лет реального срока в колонии общего режима.
Уголовное дело в отношении Кожевникова, Мардановой, их подчиненных и группы бизнесменов расследовалось в СУ СКР по Пермскому краю с июня 2018 года, в июле они были задержаны. Уголовное дело возбудили по оперативным материалам УФСБ по Пермскому краю. По данным следствия, в преступную группу судебных приставов входили 15 человек, в их числе был и экс-прокурор Индустриального района Сергей Мурай. Ряд эпизодов в отношении Мурая связан с преступлениями, в которых подозревается Кожевников. Исполнителями в преступной группе были бизнесмены Дмитрий Варламов, Владимир Михеев, Евгений Семенищев, а также жители Пермского края Валерий Панченко и Дмитрий Коротких.