«Дэдпул и Росомаха» спасают и убивают «Марвел». Рецензия Properm.ru

И это всё никак не работает на историю и раскрытие персонажей. Это фансервис ради фансервиса. Ну, и пара неплохих черных шуток. Но беда даже не в обилии отсылок, а в том, что, пытаясь впихнуть их как можно больше, авторы мало того что не создали ничего нового, они еще и полностью уничтожили то старое, на что ссылались. Самый яркий пример — всё тот же прощальный сольник Росомахи — «Логан». Дело не в том, что в самом начале фильма Мертвый бассейн в клевом танце расправляется с врагами с помощью откопанного им адамантиевого скелета Логана. Это лучшая и самая смешная сцена фильма. Проблема в том, что из-за чехарды с мультивселенными и их странными правилами оказывается, что все действия героев «Логана» были напрасны. Помните финал «Логана», где после самопожертвования Росомахи не плакал разве что камень? Забудьте. Оказывается, Росомаха зря пожертвовал собой. Больше того, он этим еще и навредил!