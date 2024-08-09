«Дэдпул и Росомаха» спасают и убивают «Марвел». Рецензия Properm.ru

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Дэдпул и Росомаха — союз, заключенный на небесах. Без каких-либо намеков на всякие запрещенные в России движения. Просто они идеальная команда — болтливый озабоченный шизик, знающий, что он выдуманный персонаж, и хмурый когтистый мачо, добрую сотню лет страдающий от посттравматического расстройства. Оба неубиваемы. Оба канадцы. Конечно, этот искрящий дуэт мы обязательно должны были увидеть в одном фильме. Если бум кинокомиксов случился не для этого великого кроссовера, то зачем он тогда вообще случился?
Сольник Росомахи 2009 года, где впервые на экранах и появился Дэдпул, был фальстартом. Там Дэдпула показали так плохо, что это вошло в легенды. Потребовалось много лет, два сольника Дэдпула и огромные усилия Райана Рейнольдса, чтобы уговорить Хью Джекмана, после «Логана» (18+) повесившего когти на гвоздь, вернуться к роли Росомахи. Всё для того, чтобы два неубиваемых канадца от души зажгли в совместной картине. Получилось ли это у них? Да, и еще как!
«Дэдпул и Росомаха» дают зрителю ровно то, что и обещает такой дуэт, — много крутого экшена, пошлого и смешного юмора, кучу метакомментариев о кинокомиксах, а также отличных ситуаций, возникающих из контраста двух столь разных и столь подходящих друг другу персонажей. И всё это еще и органично вписывает Болтливого наемника в мир Людей Икс и мультивселенную «Марвел».
Фильм удался, огромные сборы говорят, что и зрителю он зашел. «Дэдпул и Росомаха» буквально спасли киновселенную «Марвел», погрязшую в провалах и скандалах. И это немного иронично, учитывая, что целые серии комиксов о Росомахе и Дэдпуле посвящены тому, как они уничтожают вселенную «Марвел», вырезая всех ее героев.
Казалось бы, отличная экшен-комедия, озорной кинокомикс, всё хорошо получилось. Но послевкусие всё равно какое-то странное. Будто фильм в чем-то не дожал. Из этого впечатления и возникают два существенных «но». Первое — после просмотра остается ощущение немного упущенной перспективы. Как будто долгожданная экранная встреча Уэйда Уилсона и Логана должна быть гораздо изобретательнее, креативнее и смешнее, но режиссеру Шону Леви и толпе из пяти сценаристов (среди которых сам Рейнольдс) словно не хватило фантазии и выдумки, чтобы это сделать. Так, драка между Логаном и Дэдпулом происходит в закрытой машине и поставлена не очень интересно.
И не бойтесь, это был не спойлер. То, что эти двое подерутся, всегда было очевидно. Без этого кроссовер не имело смысла снимать. Но вот со спойлерами связано второе «но». О сюжете «Дэдпула и Росомахи» невозможно что-либо сказать и при этом не кинуть критический спойлер. Происходит это потому, что сюжета в фильме как такого нет. Есть лишь бесконечное путешествие двух неубиваемых канадцев от одной отсылки к другой.
Мы уже привыкли, что в кинокомиксах, особенно от студии «Марвел», полно фансервиса. Но создатели «Дэдпула и Росомахи» переплюнули всех и сняли фильм, полностью состоящий из фансервиса! Благодаря перемещению по мультивселенной, весь фильм выстроен как один сплошной оммаж киновселенной Людей Икс от студии «Двадцатый век Фокс» и немного марвеловской киновселенной (за счет слияния «Фоксов…» с «Диснеем», поглотившей Людей Икс). И многих это может обрадовать. Особенно олдов, которые узнают все отсылки к фильмам, часть которых можно было посмотреть еще на кассетах. Радость узнавания и встреча с любимыми героями действительно дарит море приятных эмоций. Но только в том случае, если вы их всех узнали. Без этого львиная доля решений «Дэдпула и Росомахи» просто не работает.
И через это самый успешный кинокомикс текущей фазы киновселенной «Марвел» оказывается воплощением всех ее пороков и проблем. Самая главная из них в том, что теперь нельзя получать удовольствие от кинокомикса как самостоятельного драматургического произведения. Чтобы понять, что происходит на экране, надо сделать домашнюю работу! В случае с «Дэдпулом и Росомахой» надо знать все фильмы о Людях Икс за более чем четверть века, пару сериалов от «Диснея» и даже несколько так и не снятых проектов!
И это всё никак не работает на историю и раскрытие персонажей. Это фансервис ради фансервиса. Ну, и пара неплохих черных шуток. Но беда даже не в обилии отсылок, а в том, что, пытаясь впихнуть их как можно больше, авторы мало того что не создали ничего нового, они еще и полностью уничтожили то старое, на что ссылались. Самый яркий пример — всё тот же прощальный сольник Росомахи — «Логан». Дело не в том, что в самом начале фильма Мертвый бассейн в клевом танце расправляется с врагами с помощью откопанного им адамантиевого скелета Логана. Это лучшая и самая смешная сцена фильма. Проблема в том, что из-за чехарды с мультивселенными и их странными правилами оказывается, что все действия героев «Логана» были напрасны. Помните финал «Логана», где после самопожертвования Росомахи не плакал разве что камень? Забудьте. Оказывается, Росомаха зря пожертвовал собой. Больше того, он этим еще и навредил!
И это самая большая проблема киновселенной «Марвел», в которую теперь с двух ног влетел Болтливый наемник. Сейчас она перерождается в мультивселенную, которая оказывается слишком удобной для ленивых сценаристов и жадных продюсеров. Ведь в мультивселенной может произойти абсолютно всё, и даже ничего не надо оправдывать. Вместо умершего героя могут подсунуть такого же, но из другого мира, или откатить назад как трагедии, так и подвиги. Можно сделать всё что угодно, чтобы зритель получил не красивую историю и ярких персонажей, а пачку быстрых эндорфинов от узнавания того, что он уже полюбил.
При этом фильмы мультивселенной не стоят особняком. Они все связаны друг с другом. И в итоге получается, что в мультивселенной ничего не важно, ничего не имеет ценности и веса. Всё можно поменять и выкрутить так, как угодно разыгравшейся фантазии авторов фильма. Поэтому мы имеем вернувшегося после смерти Росомаху и Роберта Дауни-младшего, который теперь вместо Железного человека будет играть злодея Доктора Дума. И судя по всему, в угоду сборам, многих других артистов своей франшизы «Марвел» тоже вернет.
Такой подход напрочь убивает какую-либо драматургию в проектах этой киновселенной. Зачем переживать за события и героев, если сценаристы и продюсеры всё могут пересмотреть, переделать и отменить?
«Дэдпул и Росомаха» — первая ласточка такого подхода. И судя по оглушительному успеху, дальше будет только больше референциального безумия. Но если закрыть на это глаза и сделать домашнюю работу, то от этого фильма можно получить море удовольствия. Дэдпул и Росомаха все-таки спасли франшизу «Марвел». И одновременно убили ее. Такой вот парадокс мультивселенной.