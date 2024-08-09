До конца августа перекроют движение по улице в центре Перми

Posted Сегодня, 12:24
Published Сегодня, 12:24
Modified Сегодня, 12:26
Updated Сегодня, 12:26
До 23:00 часов 25 августа будет ограничено движение всех видов транспорта на перекрёстке ул. Газеты Звезда и Полины Осипенко в направлении ул. Белинского. Об этом сообщают в краевом минтрансе.
Ограничение вводится в связи с продолжением работ по техническому перевооружению тепловой сети на улице Газеты Звезда (от улицы Белинского до улицы Полины Осипенко).
Ранее сообщалось, что с 00:00 3 августа по 00:00 11 августа временно ограничено движение транспорта по ул. Солдатова на участке от ул. Яблочкова до ул. Уфимской.