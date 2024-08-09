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Published Сегодня, 12:24

Modified Сегодня, 12:26

Updated Сегодня, 12:26

До конца августа перекроют движение по улице в центре Перми

До конца августа перекроют движение по улице в центре Перми

9 августа 2024, 12:24
Фото: 1MI
По улице будут перекладывать тепловую сеть.

До 23:00 часов 25 августа будет ограничено движение всех видов транспорта на перекрёстке ул. Газеты Звезда и Полины Осипенко в направлении ул. Белинского. Об этом сообщают в краевом минтрансе.

Ограничение вводится в связи с продолжением работ по техническому перевооружению тепловой сети на улице Газеты Звезда (от улицы Белинского до улицы Полины Осипенко).

Ранее сообщалось, что с 00:00 3 августа по 00:00 11 августа временно ограничено движение транспорта по ул. Солдатова на участке от ул. Яблочкова до ул. Уфимской.

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#Пермь#Ограничение движения#Ремонт дорог#Транспорт
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