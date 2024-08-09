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Published Сегодня, 15:31

Modified Сегодня, 15:31

Updated Сегодня, 15:31

Эксперты: зеленый чай и тминная вода могут помочь с лишним жиром на животе

9 августа 2024, 15:31
Вместо утреннего кофе можно выбрать другие напитки, которые способствуют сжиганию жира и помогают похудеть. Согласно экспертам, три напитка могут быть эффективны в борьбе с лишним весом.

Первым в списке идет зеленый чай. Он активизирует обмен веществ, что способствует расщеплению жира. Как пишет 360.ru, употребление четырех чашек зеленого чая в день может способствовать снижению веса и ожирения.

Вода с добавлением тмина или джиры также является полезным напитком для тех, кто хочет похудеть. Этот детокс-напиток благотворно влияет на пищеварение, ускоряет метаболизм и способствует здоровому снижению веса.

Теплая вода с лимоном и медом тоже может помочь в процессе похудения. Этот напиток богат витамином C и антиоксидантами, улучшает работу желудка, придает коже сияющий вид и улучшает общее состояние организма. Все эти напитки могут стать отличной заменой утреннему кофе.

#Алина Ибрагимова
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