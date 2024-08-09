Эксперты: зеленый чай и тминная вода могут помочь с лишним жиром на животе

Posted Сегодня, 15:31
Published Сегодня, 15:31
Modified Сегодня, 15:31
Updated Сегодня, 15:31
Первым в списке идет зеленый чай. Он активизирует обмен веществ, что способствует расщеплению жира. Как пишет 360.ru, употребление четырех чашек зеленого чая в день может способствовать снижению веса и ожирения.
Вода с добавлением тмина или джиры также является полезным напитком для тех, кто хочет похудеть. Этот детокс-напиток благотворно влияет на пищеварение, ускоряет метаболизм и способствует здоровому снижению веса.
Теплая вода с лимоном и медом тоже может помочь в процессе похудения. Этот напиток богат витамином C и антиоксидантами, улучшает работу желудка, придает коже сияющий вид и улучшает общее состояние организма. Все эти напитки могут стать отличной заменой утреннему кофе.