Эксперты: зеленый чай и тминная вода могут помочь с лишним жиром на животе

Вместо утреннего кофе можно выбрать другие напитки, которые способствуют сжиганию жира и помогают похудеть. Согласно экспертам, три напитка могут быть эффективны в борьбе с лишним весом.