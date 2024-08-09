Модульный причал в Соликамске может появиться к концу октября

Posted Сегодня, 03:16
Published Сегодня, 03:16
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Updated Сегодня, 05:36
Модульный причал в Соликамске на реке Боровская Воложка планируется установить к концу октября 2024 года. Площадь причала составит 340 м с двумя трапами, в том числе для трехпалубных судов. Информация об этом появилась в телеграм-канале «На местах» Совета представительных органов муниципальных образований Пермского края.
В порядке конкурсного отбора для строительства причала будет привлечено около 32 млн рублей из регионального бюджета. Изготовителем выступит Пермская судоверфь. В настоящий момент идет подготовка проектно-сметной документации для раскрепления причала. Как сообщается в социальной сети, последний теплоход совершил заход на территорию Соликамска в 1995 году.