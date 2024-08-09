Модульный причал в Соликамске может появиться к концу октября

Модульный причал в Соликамске на реке Боровская Воложка планируется установить к концу октября 2024 года. Площадь причала составит 340 м с двумя трапами, в том числе для трехпалубных судов. Информация об этом появилась в телеграм-канале «На местах» Совета представительных органов муниципальных образований Пермского края.