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Модульный причал в Соликамске может появиться к концу октября

Модульный причал в Соликамске может появиться к концу октября

9 августа 2024, 03:16
Фото: Фонд развития Пермского края
Изготовлением причала займется Пермская судоверфь.

Модульный причал в Соликамске на реке Боровская Воложка планируется установить к концу октября 2024 года. Площадь причала составит 340 м с двумя трапами, в том числе для трехпалубных судов. Информация об этом появилась в телеграм-канале «На местах» Совета представительных органов муниципальных образований Пермского края.

В порядке конкурсного отбора для строительства причала будет привлечено около 32 млн рублей из регионального бюджета. Изготовителем выступит Пермская судоверфь. В настоящий момент идет подготовка проектно-сметной документации для раскрепления причала. Как сообщается в социальной сети, последний теплоход совершил заход на территорию Соликамска в 1995 году.

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#Пермский край#Строительство#Соликамск#Причал#Телеграм-канал#Проектно-сметная документация#Региональный бюджет#Пермская судоверфь#Модульный причал#Река Боровская Воложка#Совет представительных органов
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