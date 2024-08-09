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Молодую пермячку осудили за ложные минирования аэропорта и торговых центров

Молодую пермячку осудили за ложные минирования аэропорта и торговых центров

9 августа 2024, 09:30
Фото: Kandinsky
Девушка три раза намеренно сообщала о террористических актах.

Ленинский районный суд Перми обвинил 27-летнюю женщину в совершении трех преступлений по ч. 2 ст. 207 УК РФ. Девушка три раза намеренно позвонила в пермский аэропорт и сообщила о минировании аэровокзала, сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

В ходе разбирательства сотрудники прокуратуры выяснили, что в начале января 2023 года девушка три раза позвонила в пермский аэропорт и службу 112, сообщив о минировании аэровокзала и двух торговых центрах в городе. По итогам разбирательств Ленинский районный суд Перми назначил женщину штраф в 200 тыс. рублей.

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#Суд#Аэропорт#Пермь#Преступление#Прокуратура#Минирование#УК РФ#Террористический акт
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