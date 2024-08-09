Молодую пермячку осудили за ложные минирования аэропорта и торговых центров

Posted Сегодня, 09:30
Published Сегодня, 09:30
Modified Сегодня, 09:32
Updated Сегодня, 09:32
Ленинский районный суд Перми обвинил 27-летнюю женщину в совершении трех преступлений по ч. 2 ст. 207 УК РФ. Девушка три раза намеренно позвонила в пермский аэропорт и сообщила о минировании аэровокзала, сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.
В ходе разбирательства сотрудники прокуратуры выяснили, что в начале января 2023 года девушка три раза позвонила в пермский аэропорт и службу 112, сообщив о минировании аэровокзала и двух торговых центрах в городе. По итогам разбирательств Ленинский районный суд Перми назначил женщину штраф в 200 тыс. рублей.