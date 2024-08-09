Начальницу УКС Перми взяли на взятке от подрядчика реконструкции Дворца Молодежи

Сегодня в Перми сотрудники ФСБ и следкома при передаче взятки были задержаны начальник УКС Перми Ирина Чиркова и владелец «Треста №6» Сергей Миков. По информации журналиста Properm.ru, в ближайшее время следствие выйдет с ходатайством в Дзержинский районный суд об избрании задержанным ареста в СИЗО. Сегодня в их квартирах и по месту работы были проведены обыски.