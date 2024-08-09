Начальницу УКС Перми взяли на взятке от подрядчика реконструкции Дворца Молодежи

Posted Сегодня, 12:50
Published Сегодня, 12:50
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Updated Сегодня, 13:13
Сегодня в Перми сотрудники ФСБ и следкома при передаче взятки были задержаны начальник УКС Перми Ирина Чиркова и владелец «Треста №6» Сергей Миков. По информации журналиста Properm.ru, в ближайшее время следствие выйдет с ходатайством в Дзержинский районный суд об избрании задержанным ареста в СИЗО. Сегодня в их квартирах и по месту работы были проведены обыски.
Как говорится в официальном сообщении следкома по Пермскому краю, в следственном отделе по Дзержинскому району возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в особо крупном размере) и ч. 5 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу в особо крупном размере).
По данным следствия, 22 июля 2022 года на территории города Перми директор общества с ограниченной ответственностью, основным видом деятельности которого является строительство жилых и нежилых зданий, передал через посредника наличные денежные средства в виде взятки в размере не менее 5 миллионов рублей начальнику Управления капитального строительства администрации города Перми за совершение заведомо незаконных действий в интересах данного общества. Преступления были выявлены во взаимодействии с УФСБ России по Пермскому краю.
Сергей Миков владеет несколькими компаниями кроме «Треста №6». Это ООО «ЭНК-АМ», «Система управления», «Промсервис», санаторий-профилакторий «Закамский». Все они являются поставщиками по госконтрактам. Скамый крупный госконтракт компании Микова получили в 2019 году, на реконструкцию пермского Дворца Молодежи общей стоимостью 730,6 млн рублей. Контракт был заключен с подведомственным УКС Перми управлением технического заказчика.
После реконструкции объект не был принят Госстройнадзором. Самые серьезные претензии ведомства к объекту связаны с обеспечением пожарной безопасности. Подрядчику необходимо внести изменения в проект, пройти повторную экспертизу и привести объект в соответствие с внесенными изменениями.
Ирина Чиркова ранее возглавляла управление жилищных отношений мэрии Перми. В сентябре 2020 года она возглавила городское управление капитального строительства.
Известно, что в 2007 году из Миков был освобожден их пермского СИЗО-1. Совладелец фирмы «Эн-крайс» и председатель совета директоров ООО «Строительно-монтажный трест №6» подозревался в организации убийства Александра Костарева, политтехнолога и помощника депутата Госдумы РФ Виктора Похмелкина.