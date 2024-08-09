Назначен исполняющий обязанности руководителя УКС Перми

Кроме того, пресс-служба администрации сообщает, что руководству города известно о следственных действиях в отношении начальника управления капитального строительства администрации Перми Ирины Чирковой. Администрация города оказывает необходимое содействие сотрудникам правоохранительных органов. Управление капстроительства выполняет свои функции в штатном режиме.