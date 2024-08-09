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Published Сегодня, 13:44

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Updated Сегодня, 15:52

Назначен исполняющий обязанности руководителя УКС Перми

Назначен исполняющий обязанности руководителя УКС Перми

9 августа 2024, 13:44
Начальник Управления Ирина Чиркова задержана по подозрению во взятке

Исполняющим обязанности начальника управления капитального строительства администрации Перми назначена Оксана Попова, заместитель начальника управления капстроительства. Об этом сообщают в мэрии.

Кроме того, пресс-служба администрации сообщает, что руководству города известно о следственных действиях в отношении начальника управления капитального строительства администрации Перми Ирины Чирковой. Администрация города оказывает необходимое содействие сотрудникам правоохранительных органов. Управление капстроительства выполняет свои функции в штатном режиме.

Сегодня, 9 августа в Перми был задержан директор строительной компании «Трест №6» Сергей Миков. Предпринимателя уличили в даче взятки в особо крупном размере начальнице пермского Управления капитального строительства Ирине Чирковой.

Близкие к следствию источники Properm.ru подтверждают, что сегодня пермский бизнесмен был задержан при попытке дать взятку на сумму 5,5 млн рублей.

Сергей Миков владеет несколькими компаниями кроме «Треста №6». Это ООО «ЭНК-АМ», «Система управления», «Промсервис», санаторий-профилакторий «Закамский». Все они являются поставщиками по госконтрактам.

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