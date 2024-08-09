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Пермская художественная галерея потратит два миллиона на реставрацию экспонатов

Пермская художественная галерея потратит два миллиона на реставрацию экспонатов

9 августа 2024, 12:41
Фото: Freepik
Учреждение планирует отреставрировать15 экспонатов XVII–XVIII веков.

Пермская художественная галерея ищет подрядчика для реставрации 15 музейных экспонатов. Среди предметов люстры, шкафы с росписью, панно, а также запонка к рубашке. Галерея планирует потратить на работу более двух миллионов рублей, информация об этом появилась на сайте Госзакупок Пермского края, сообщает URA.ru

В список предметов из собрания ГКБУК «Пермская галерея» раздел «Прочее прикладное» попали 15 предметов. Среди них медный подсвечник, дарохранительница, люстра четырехсвечная XVII века, люстра второй половины XVII века, а также люстра одиннадцатисвечная конца XVII — начала XVIII веков, ларец-саркофаг (гробик на крышке дарохранительницы). А также гравированная шкатулка, запонка к мужской рубашке и даже веер. Все это содержится в техзадании.

Реставрацию проведут в два этапа. Работы начнутся 30 сентября 2024 и завершатся 31 декабря 2025 года.

Ранее Пермская галерея искала подрядчика для реставрация пяти картин известных художников XVI–XVII века. Документ был также опубликован на сайте госзакупок Пермского края. Тогда сумма контракта составляла 4,3 миллиона рублей.

Шкафик с росписью нижняя частьШкафик с росписью нижняя часть
Шкафик с росписью верхняя частьШкафик с росписью верхняя часть
Шкафик с росписью нижняя часть
Фото: Пермская художественная галерея
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#Госзакупки#Пермская художественная галерея#Реставрация#Экспонаты#Панно
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