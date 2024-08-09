Пермская художественная галерея потратит два миллиона на реставрацию экспонатов

В список предметов из собрания ГКБУК «Пермская галерея» раздел «Прочее прикладное» попали 15 предметов. Среди них медный подсвечник, дарохранительница, люстра четырехсвечная XVII века, люстра второй половины XVII века, а также люстра одиннадцатисвечная конца XVII — начала XVIII веков, ларец-саркофаг (гробик на крышке дарохранительницы). А также гравированная шкатулка, запонка к мужской рубашке и даже веер. Все это содержится в техзадании.