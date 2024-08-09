Пермский театр оперы и балета начнет новый сезон с легендарного «Фауста»

Жанр спектакля определяют как психологический триллер. Это либретто Жюля Барбье и Мишеля Карре по мотивам одноименной легенды и трагедии Иоганна Вольфганга фон Гёте. Опера написана в 1869 году, в этой сценической версии впервые была представлена в Перми в 2021 году. Она исполняется на французском языке с русскими титрами.