properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:58

Published Сегодня, 07:58

Modified Сегодня, 08:00

Updated Сегодня, 08:00

Пермский театр оперы и балета начнет новый сезон с легендарного «Фауста»

Пермский театр оперы и балета начнет новый сезон с легендарного «Фауста»

9 августа 2024, 07:58
Фото: Андрей Чунтомов / vk.com/permopera
Создатели оперы переносят ее действие в современность.

На следующей неделе откроется новый 153-й театральный сезон в Пермском театре оперы и балета. Он начнется с оперы Шарля Гуно «Фауст» (18+). Спектакль можно будет увидеть 18 августа в 19:00.

Жанр спектакля определяют как психологический триллер. Это либретто Жюля Барбье и Мишеля Карре по мотивам одноименной легенды и трагедии Иоганна Вольфганга фон Гёте. Опера написана в 1869 году, в этой сценической версии впервые была представлена в Перми в 2021 году. Она исполняется на французском языке с русскими титрами.

Как рассказали в пресс-службе оперного, авторы «Фауста» старались добиться кинематографичности и в устройстве пространства, в котором разворачиваются события спектакля, и в поведении его героев. Режиссер постановки Василий Бархатов, художник — Зиновий Марголин.

Юлия Бедерова, критик:

— По формуле Бархатова, «Фауст» Гуно — это слишком «романтизированная» и «красивая» музыка для «жуткого» текста Гёте и его коллег-либреттистов. Ключевое слово здесь «жуткое». Как настоящий наследник русского психологического оперного театра от Покровского до Чернякова, Бархатов следует заветам буквально и «идет от партитуры», то есть в прямом смысле бежит от ее «романтизма» и «красоты», стараясь приблизиться к «жути» и выстроить драматургическую конструкцию на основе текста либретто.

В ролях: молодой Фауст — Борис Рудак, старый Фауст — Сергей Власов, Мефистофель — Гарри Агаджанян, Зибель — Наталья Буклага, Маргарита — Ирина Байкова.

Читайте также:
Музей PERMM анонсировал экскурсии по выставке «Art & Science: Открытые тела»В прокат вышел фильм о любви «Она танцует», снятый в ПермиВ Перми умерла народная артистка России Лидия Аникеева
#Общество#Пермь#Театр оперы и балета#Искусство#Театр#Премьера#Триллер#Театральный сезон#Пермский театр оперы и балета
Подпишитесь
Бывший главный пристав Прикамья находится под арестом в СИЗО в Рязани
Сегодня, 07:21
Выходные без осадков. Какой будет погода в Пермском крае в конце недели
Сегодня, 07:10
Видео. В пермском аэропорту «Большое Савино» сработала пожарная сигнализация
Сегодня, 02:52
В Перми осудили участников подпольного игрового клуба с доходом свыше 26 млн рублей
Сегодня, 06:31
В эти выходные у пермяков появится шанс полюбоваться северным сиянием
Сегодня, 06:30
Пермяки подают заявления в полицию на финансовую пирамиду Qnet
Сегодня, 03:00