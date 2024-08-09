Пермский театр оперы и балета начнет новый сезон с легендарного «Фауста»

Posted Сегодня, 07:58
Published Сегодня, 07:58
Modified Сегодня, 08:00
Updated Сегодня, 08:00
На следующей неделе откроется новый 153-й театральный сезон в Пермском театре оперы и балета. Он начнется с оперы Шарля Гуно «Фауст» (18+). Спектакль можно будет увидеть 18 августа в 19:00.
Жанр спектакля определяют как психологический триллер. Это либретто Жюля Барбье и Мишеля Карре по мотивам одноименной легенды и трагедии Иоганна Вольфганга фон Гёте. Опера написана в 1869 году, в этой сценической версии впервые была представлена в Перми в 2021 году. Она исполняется на французском языке с русскими титрами.
Как рассказали в пресс-службе оперного, авторы «Фауста» старались добиться кинематографичности и в устройстве пространства, в котором разворачиваются события спектакля, и в поведении его героев. Режиссер постановки Василий Бархатов, художник — Зиновий Марголин.
Юлия Бедерова, критик:
— По формуле Бархатова, «Фауст» Гуно — это слишком «романтизированная» и «красивая» музыка для «жуткого» текста Гёте и его коллег-либреттистов. Ключевое слово здесь «жуткое». Как настоящий наследник русского психологического оперного театра от Покровского до Чернякова, Бархатов следует заветам буквально и «идет от партитуры», то есть в прямом смысле бежит от ее «романтизма» и «красоты», стараясь приблизиться к «жути» и выстроить драматургическую конструкцию на основе текста либретто.
В ролях: молодой Фауст — Борис Рудак, старый Фауст — Сергей Власов, Мефистофель — Гарри Агаджанян, Зибель — Наталья Буклага, Маргарита — Ирина Байкова.