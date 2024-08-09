Пермское УФАС возбудило дело по факту отключения водоснабжения «Дома Демидовых»

Posted Сегодня, 10:18
Published Сегодня, 10:18
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Updated Сегодня, 10:20
Пермское УФАС проводит расследование в рамках рассмотрения дела об административном правонарушении — по факту отключения от водоснабжения магазина, кафе, пекарни и хостела «Дом Демидовых» на улице Ленина в Перми.
Установлено, что между пекарней «Дом Демидовых» (ИП Сокол А.О.) и ООО «Новогор-Прикамье» заключен единый договор холодного водоснабжения и водоотведения.
Несмотря на наличие действующего договора, 13 июля 2024 года водоснабжение в отношении указанного объекта было полностью прекращено.
Согласно действующему законодательству, владельцы водопроводных и канализационных сетей, через которые коммунальные ресурсы получают другие потребители, не вправе препятствовать транспортировке воды через эти сети или требовать возмещения затрат на их эксплуатацию.
По факту препятствования доступа к услугам водоснабжения Пермское УФАС России возбудило дело об административном правонарушении*, предусматривающим ответственность в виде штрафа до 1 миллиона рублей — для юридических лиц, а также дисквалификации до трех лет — для должностных лиц. Рассмотрение дела назначено на 27 августа 2024 года.
Пермское УФАС рассматривает обращение из аппарата Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Пермском крае о незаконном прекращении водоснабжения пекарни «Дом Демидовых», расположенной по ул. Ленина, 46А.
Напомним, собственники «Дома Демидовых» вынуждены были перенести производство, так как собственник соседнего здания, компания «ТехПромавтоматика», несмотря на решение суда, отключил их от ресурсов.