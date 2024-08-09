Пермское УФАС возбудило дело по факту отключения водоснабжения «Дома Демидовых»

Установлено, что между пекарней «Дом Демидовых» (ИП Сокол А.О.) и ООО «Новогор-Прикамье» заключен единый договор холодного водоснабжения и водоотведения.

Несмотря на наличие действующего договора, 13 июля 2024 года водоснабжение в отношении указанного объекта было полностью прекращено.



Согласно действующему законодательству, владельцы водопроводных и канализационных сетей, через которые коммунальные ресурсы получают другие потребители, не вправе препятствовать транспортировке воды через эти сети или требовать возмещения затрат на их эксплуатацию.



По факту препятствования доступа к услугам водоснабжения Пермское УФАС России возбудило дело об административном правонарушении*, предусматривающим ответственность в виде штрафа до 1 миллиона рублей — для юридических лиц, а также дисквалификации до трех лет — для должностных лиц. Рассмотрение дела назначено на 27 августа 2024 года.



Пермское УФАС рассматривает обращение из аппарата Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Пермском крае о незаконном прекращении водоснабжения пекарни «Дом Демидовых», расположенной по ул. Ленина, 46А.