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Published Сегодня, 16:33

Modified Сегодня, 16:38

Updated Сегодня, 16:38

Пермячка получила более 650 тысяч рублей выплат за несуществующего ребенка

Пермячка получила более 650 тысяч рублей выплат за несуществующего ребенка

9 августа 2024, 16:33
Фото: properm.ru
Суд вынес мошеннице приговор.
Сюжет
Дети

Орджоникидзевский районный суд вынес приговор 34 — летней пермячке. Она признана виновной в мошенничестве при получении выплат, сообщает краевая прокуратура.

Осужденная предоставила в территориальный отдел ЗАГС сведения о рождении у нее ребенка вне медицинского учреждения. На основании представленных документов гражданкой были получены социальные выплаты на несуществующего ребенка на общую сумму более 650 тыс. рублей.

Однако, отсутствие ребенка было выявлено в ходе прокурорской проверки, материалы которой послужили основанием для возбуждения уголовного дела.

Судом женщина признана виновной по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат). Суд назначил виновной наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года. Также судом в пользу ГКУ «Центр социальных выплат и компенсаций Пермского края» и Отделения Фонда пенсионного и социального страхования РФ по Пермскому края взыскан причиненный бюджету ущерб.

Приговор суда вступил в законную силу.

В июне Индустриальный районный суд Перми вынес приговор 56-летней пермячке. Женщина признана виновной в мошенничестве с соцвыплатами.

Виновная предоставила в территориальный отдел ЗАГС ложные сведения о рождении у нее вне роддома двух детей. На основании представленных документов ей было выдан сертификат на выплату семейного капитала в размере свыше 450 тыс. рублей.

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#Общество#Суд#Пермь#Дети
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