Пермячка получила более 650 тысяч рублей выплат за несуществующего ребенка

Судом женщина признана виновной по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат). Суд назначил виновной наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года. Также судом в пользу ГКУ «Центр социальных выплат и компенсаций Пермского края» и Отделения Фонда пенсионного и социального страхования РФ по Пермскому края взыскан причиненный бюджету ущерб.