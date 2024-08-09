Пермячка получила более 650 тысяч рублей выплат за несуществующего ребенка

Posted Сегодня, 16:33
Published Сегодня, 16:33
Modified Сегодня, 16:38
Updated Сегодня, 16:38
Орджоникидзевский районный суд вынес приговор 34 — летней пермячке. Она признана виновной в мошенничестве при получении выплат, сообщает краевая прокуратура.
Осужденная предоставила в территориальный отдел ЗАГС сведения о рождении у нее ребенка вне медицинского учреждения. На основании представленных документов гражданкой были получены социальные выплаты на несуществующего ребенка на общую сумму более 650 тыс. рублей.
Однако, отсутствие ребенка было выявлено в ходе прокурорской проверки, материалы которой послужили основанием для возбуждения уголовного дела.
Судом женщина признана виновной по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат). Суд назначил виновной наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года. Также судом в пользу ГКУ «Центр социальных выплат и компенсаций Пермского края» и Отделения Фонда пенсионного и социального страхования РФ по Пермскому края взыскан причиненный бюджету ущерб.
Приговор суда вступил в законную силу.
В июне Индустриальный районный суд Перми вынес приговор 56-летней пермячке. Женщина признана виновной в мошенничестве с соцвыплатами.
Виновная предоставила в территориальный отдел ЗАГС ложные сведения о рождении у нее вне роддома двух детей. На основании представленных документов ей было выдан сертификат на выплату семейного капитала в размере свыше 450 тыс. рублей.