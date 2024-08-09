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Published Сегодня, 10:25

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Пермячка пыталась зарезать мужа на кухне во время застолья

Пермячка пыталась зарезать мужа на кухне во время застолья

9 августа 2024, 10:25
Фото: 1MI
Здоровью мужчины нанесен тяжелый вред.

Орджоникидзевским районным судом Перми вынесен обвинительный приговор в отношении 38-летней пермячки. Женщина ударила ножом своего мужа, сообщают в суде.

Вечером 12 мая в квартире по ул. Менжинского между находившимися в состоянии алкогольного опьянения супругами произошел словесный конфликт, в ходе которого будущая обвиняемая нанесла мужу удар ножом в область грудной клетки. В результате этих действий пострадавшему был причинен тяжкий вред здоровью, опасный для жизни человека.

Подсудимая в судебном заседании вину признала полностью.

По итогам судебного разбирательства пермячка признана виновной в совершении преступления, предусмотренного пунктом «з» части 2 статьи 111 Уголовного кодекса Российской Федерации (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия).

Ей назначено наказание в виде лишения свободы на срок три года. В силу ст. 73 Уголовного кодекса Российской Федерации наказание постановлено считать условным с испытательным сроком два года и возложением на осужденную определенных обязанностей.

В августе завершено расследование уголовного дела в отношении жителя Индустриального района Перми. Он обвиняется в покушении на убийство (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ).

13 марта текущего года мужчина находился возле здания на шоссе Космонавтов. На почве личной неприязни он попытался убить свою бывшую жену. Злоумышленник нанес девушке множество ударов ножом в область головы и по верхним конечностям. От полученных ран потерпевшая потеряла сознание и перестала двигаться. Преступник подумал, что его жертва умерла, и ушел. Однако пострадавшей своевременно оказали медицинскую помощь, и она выжила.

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