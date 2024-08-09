Пермяки подают заявления в полицию на финансовую пирамиду Qnet

Но после «беседы» она взяла онлайн-кредит в одном из банков — 250 тыс. рублей, и 105,7 тыс. тут же перевела на счет подруги Климовой. На следующий день Наталья приехала в эту же квартиру, чтобы «пройти обучение». А после уже к ней домой попросились и приехали две женщины из «офиса». Они предложили Наталье взять кредит еще в одном банке, в сумме 600 тыс. рублей, из которых 458,9 тыс. были переведены на счет одной из женщин.