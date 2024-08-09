Пермяки подают заявления в полицию на финансовую пирамиду Qnet

Posted Сегодня, 03:00
Published Сегодня, 03:00
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Updated Сегодня, 06:50
Вот и в Перми появились те, кто понял, куда попал, и пошел с заявлениями о мошенничестве в полицию.
Похоже, для большинства потерпевших от финансовых пирамид и прочих мошенников единственным выходом станет физическое банкротство. Уголовные дела не возбуждают, не расследуют, пострадавших слишком много.
Полиция отказывает в возбуждении уголовных дел. По словам экспертов, сбор доказательств в таких делах — небыстрый и сложный процесс. Полиция может и не справиться с этим, тем более что дел о мошенничестве очень много.
Наталья Килина призывает пострадавших от Qnet не сдаваться, объединять усилия, нанимать адвокатов, добиваться возбуждения уголовных дел.
История такая. Весной этого года Наталья Килина отправилась в гости со своей подругой Натальей Климовой к неким знакомым, чтобы познакомиться с бизнесом Qnet. Так называемый «офис» находился в частной квартире. На открытие некого «бизнеса», а именно онлайн-магазина, требовалось внести 200 тыс. рублей. Чем будет торговать онлайн-магазин, непонятно, как он будет функционировать, кто и как на нем будет работать и что покупать, неясно совершенно.
Но после «беседы» она взяла онлайн-кредит в одном из банков — 250 тыс. рублей, и 105,7 тыс. тут же перевела на счет подруги Климовой. На следующий день Наталья приехала в эту же квартиру, чтобы «пройти обучение». А после уже к ней домой попросились и приехали две женщины из «офиса». Они предложили Наталье взять кредит еще в одном банке, в сумме 600 тыс. рублей, из которых 458,9 тыс. были переведены на счет одной из женщин.
На следующий день они снова приехали к ней, чтобы сопровождать по банкам, в которых она будет брать кредиты, — не получилось. И на следующий день — история повторилась, предлагали взять кредит на сумму 840 тыс. рублей.
«Всё это время, — рассказывает Наталья, — меня вводили в заблуждение, рисовали „схемы“, показывали какие-то тренинги, непрекращающиеся телефонные звонки, приезжали домой поздно вечером, буквально вламываясь в дом».
Наталье предлагали звонить знакомым, приглашать на встречи, обзванивать буквально всех из телефонной книги, ей даже предлагали оформить автокредит для получения еще большего количества денег на мифические интернет-магазины.
В итоге Килина перевела на счет участникам этого «бизнеса» более 600 тыс. рублей, Климова — более 900 тыс. рублей (всего кредитов взято на 2 млн рублей).
Что продавали? Будущим «бизнесменам» продавали вход на сайт Qnet, в личный кабинет — абсолютно бесплатная и распространенная опция на большинстве сайтов. Здесь вход платный, по словам «кураторов», примерно 200 тыс. рублей (в зависимости от курса доллара). Правда, за эти деньги людям обещали прислать посылки с какими-то часами, зубными пастами, кулонами. Часы, как и всё остальное, можно сейчас в большом количестве найти на Avito — люди пытаются вернуть потраченные деньги.
Как выяснилось в ходе журналистского расследования, за регистрацию на сайте вовсе не обязательно платить такие деньги, достаточно 30 долларов. И вход при регистрации одного человека может быть один, так как надо вносить паспортные данные, поэтому «кураторы» или выдумывали паспортные данные, или пользовались чужими, создавая по три, четыре, пять личных кабинетов, называя это «магазинами» и собирая с людей деньги за воздух.
Кроме обеих Наталий, есть и еще пострадавшие, которые подали заявления в полицию Свердловского района Перми. Им тоже отказали в возбуждении уголовного дела.
«Да там просто смеялись над нами! — рассказала пермячка. — Они сразу сказали, что мы ничего не добьемся. Но разве так можно? Это же настоящая финансовая пирамида, а значит, ее деятельность незаконна. Почему же им можно откровенно продолжать свою деятельность, обманывать людей?»
Центробанк РФ внес компанию и все ее сайты в «черный список» организаций с признаками финансовой пирамиды. Qnet, кстати, также включен в «черный список» республики Казахстан.
По данным федерального общественно-государственного фонда по защите прав вкладчиков и акционеров, у «международной МЛМ-компании Qnet» минимум восемь признаков пирамидальности. Они привлекают деньги граждан под видом трудоустройства. Скрытый взнос взимается в форме товара по завышенным ценам. Товар этот не предназначен для бизнеса. Они не предоставляют никаких иных способов заработка, кроме привлечения новых участников. У компании нет представительства в России. Бизнес не прозрачен, все переводы между людьми производятся с карты на карту, без договоров, актов выполненных работ, чеков. Людей вынуждают брать кредиты и искать «новеньких».
По экспертным оценкам, ущерб может быть нанесен 30 тыс. человек в сумме несколько миллиардов рублей. Что касается Пермского края, то речь идет, по предварительным подсчетам, об ущербе минимум в 60 млн рублей.
Многие физические лица, пострадавшие от Qnet, уже прошли через банкротство как физлица. Это значит, они получали прожиточный минимум на протяжении долгого времени, их карты были заблокированы, всё, что они зарабатывали, шло на погашение долгов и оплату арбитражного процесса.
Судя по всему, физическое банкротство для многих пострадавших станет единственным выходом, потому что мошенничеств стало очень много, и полиция с валом заявлений не справляется.