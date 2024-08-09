Пермяки резко разлюбили «займы до зарплаты»

«После всплеска в мае, в июне выдача микрозаймов сократилась, вернувшись к минимальным значениям второй половины прошлого года, — отмечает директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков. — Во многом это объясняется действиями регулятора по охлаждению микрофинансового рынка, которые были им предприняты в последнее время. Так, в прошлом году были введены макропруденциальные лимиты в части долговой нагрузки заемщиков и снижена максимально возможная процентная ставка по микрозаймам. Упомянутые меры привели к сокращению выдачи „займов до зарплаты“, прежде всего, гражданам с высокой долговой нагрузкой. При этом благодаря возросшим доходам граждан, их кредитная и потребительская активность по-прежнему находится на достаточно высоком уровне, обеспечивая стабильное развитие рынка необеспеченного кредитования».