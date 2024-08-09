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Пермяки резко разлюбили «займы до зарплаты»

Пермяки резко разлюбили «займы до зарплаты»

9 августа 2024, 09:19
Фото: 1MI
Их количество сократилось за месяц на 8,6%

В Пермском крае резко сократилось число взятых микрокредитов. В Пермском крае падение за месяц составило 8,6%, сообщают в Национальном Бюро кредитных историй.

Так, в июне жители Пермского края взяли 60,3 тыс. «кредитов до зарплаты». В мае таких займов было 66 тыс. или на 8,6% больше. Прикамье 12-е по количеству микрозаймов среди крупнейших 30-ти российских регионов.

При этом наибольшее количество микрозаймов в регионах РФ в июне 2024 года было выдано в Москве (162,9 тыс. ед.), Московской области (139,62 тыс. ед.), Краснодарском крае (111,3 тыс. ед.), Свердловской области (97,1 тыс. ед.) и Республике Башкортостан (94,1 тыс. ед.).

«После всплеска в мае, в июне выдача микрозаймов сократилась, вернувшись к минимальным значениям второй половины прошлого года, — отмечает директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков. — Во многом это объясняется действиями регулятора по охлаждению микрофинансового рынка, которые были им предприняты в последнее время. Так, в прошлом году были введены макропруденциальные лимиты в части долговой нагрузки заемщиков и снижена максимально возможная процентная ставка по микрозаймам. Упомянутые меры привели к сокращению выдачи „займов до зарплаты“, прежде всего, гражданам с высокой долговой нагрузкой. При этом благодаря возросшим доходам граждан, их кредитная и потребительская активность по-прежнему находится на достаточно высоком уровне, обеспечивая стабильное развитие рынка необеспеченного кредитования».

Ранее сообщалось, что пермяки сокращают объемы потребительского кредитования. В апреле займов было взято на 4,3% меньше, чем в марте, сообщает НБКИ.

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#Экономика#Пермь#Кредитование#Кредитование населения#Потребительский кредит#Экспресс-кредитование
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