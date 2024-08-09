Пермяки выбрали имя для снежного барсенка из Пермского зоопарка

Ранее пермский зоопарк опубликовал видео с первой прогулки барсят. Сотрудники зоопарка отметили, что малыши делают свои первые шаги очень осторожно и находятся под постоянным наблюдением своей мамы. Маленьких хищников можно различить по пятнышкам. У одного котенка рисунок складывается в «лапку», а у другого напоминает цветочек.