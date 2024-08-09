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Пермяки выбрали имя для снежного барсенка из Пермского зоопарка

Пермяки выбрали имя для снежного барсенка из Пермского зоопарка

9 августа 2024, 13:06
Фото: Телеграм-канал «Телеграмма РЖД»
Его назвали Юнгур, в честь реки в Сайлюгемском заповеднике на Алтае.

В Перми завершилось голосование за имя одного из котят снежного барса, которые недавно появились на свет в пермском зоопарке. Двухмесячного барсенка назвали Юнгур, сообщил телеграм-канал «Телеграмма РЖД».

В голосовании приняли участие 55 тыс. человек. Из десяти вариантов выбрали имя Юнгур, в честь реки в Сайлюгемском заповеднике в республике Алтай.

Имя «Юнгур» в переводе с алтайского и тувинского означает звонкий и голосистый. Река протекает в долине Северо-Чуйского хребта и имеет протяженность в 36 км.

Река имеет очень крутой уклон и малодоступна для обычных туристических сплавов. Туда могут отправиться только экстремалы, желающие испытать острые ощущения на Северо-Чуйском хребте. Сама река имеет три части: «Стремительный Юнгур», «Веселый Юнгур» и «Строптивый Юнгур».

Ранее пермский зоопарк опубликовал видео с первой прогулки барсят. Сотрудники зоопарка отметили, что малыши делают свои первые шаги очень осторожно и находятся под постоянным наблюдением своей мамы. Маленьких хищников можно различить по пятнышкам. У одного котенка рисунок складывается в «лапку», а у другого напоминает цветочек.

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#Пермь#Пермский зоопарк#Снежный барс#Зверинец#Аксу#Снежек#Детеныши#Барсята
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