Пермяки выбрали имя для снежного барсенка из Пермского зоопарка

Posted Сегодня, 13:06
Published Сегодня, 13:06
Modified Сегодня, 13:08
Updated Сегодня, 13:08
В Перми завершилось голосование за имя одного из котят снежного барса, которые недавно появились на свет в пермском зоопарке. Двухмесячного барсенка назвали Юнгур, сообщил телеграм-канал «Телеграмма РЖД».
В голосовании приняли участие 55 тыс. человек. Из десяти вариантов выбрали имя Юнгур, в честь реки в Сайлюгемском заповеднике в республике Алтай.
Имя «Юнгур» в переводе с алтайского и тувинского означает звонкий и голосистый. Река протекает в долине Северо-Чуйского хребта и имеет протяженность в 36 км.
Река имеет очень крутой уклон и малодоступна для обычных туристических сплавов. Туда могут отправиться только экстремалы, желающие испытать острые ощущения на Северо-Чуйском хребте. Сама река имеет три части: «Стремительный Юнгур», «Веселый Юнгур» и «Строптивый Юнгур».
Ранее пермский зоопарк опубликовал видео с первой прогулки барсят. Сотрудники зоопарка отметили, что малыши делают свои первые шаги очень осторожно и находятся под постоянным наблюдением своей мамы. Маленьких хищников можно различить по пятнышкам. У одного котенка рисунок складывается в «лапку», а у другого напоминает цветочек.