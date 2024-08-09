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Published Сегодня, 05:19

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Updated Сегодня, 05:21

Подмосковный IT-специалист назвал аналог видеохостинга YouTube в России

9 августа 2024, 05:19
Видеохостинг YouTube уже давно плохо работает в России: об этом говорят и медленная загрузка контента, и качество изображения. Вчера днем платформа легла окончательно. Перестало работать как мобильное приложение, так и десктопная версия, передал Shot. Теперь россиянам придется пользоваться VPN.

На сколько это изменит отношение отечественных пользователей к YouTube, корреспондент Regions попытался выяснить вместе с подмосковным IT-специалистом Алексеем Финогиным.

По его словам, неполадки в работе платформы не скажутся на ее популярности.

«Сейчас нет в России стопроцентных аналогов YouTube. Даже если взять видеохостинг Ru-tube, между этими платформами существует колоссальная разница. Так, вторая платформа, по своему функционалу, является скорее аналогом Яндекс диска. Но если ее концепция и контент изменятся, то пользователи однозначно туда перейдут», — сказал Финогин корреспонденту Regions.

Он добавил, что это связано с тем, что не у всех есть возможность скачать высокоскоростной VPN, поэтому ряд россиян воспользуется аналогом.

«Однако от этого популярность видеохостинга YouTube не упадет. Она настолько велика, что отсутствие россиян едва ли скажется на количестве аудитории. Живой тому пример Instagram*», — заключил Финогин.

Но не все пользователи согласны с IT-специалистом. Есть реальные фанаты YouTube, которых не смущает трудность его использования.

«На этом видеохостинге есть уникальный контент, например, от российских и зарубежных блогеров, который трудно найти еще где-то. Если его начнут публиковать на том же Ru-tube, то перейти можно, а если нет, то лучше скачать VPN. Все зависит от интересов и предпочтений в просмотре», — сказал корреспонденту Regions пользователь хостинга и житель Балашихи Андрей Валерьев.

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