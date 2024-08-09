Подмосковный IT-специалист назвал аналог видеохостинга YouTube в России

«На этом видеохостинге есть уникальный контент, например, от российских и зарубежных блогеров, который трудно найти еще где-то. Если его начнут публиковать на том же Ru-tube, то перейти можно, а если нет, то лучше скачать VPN. Все зависит от интересов и предпочтений в просмотре», — сказал корреспонденту Regions пользователь хостинга и житель Балашихи Андрей Валерьев.