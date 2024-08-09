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После массового заражения сальмонеллёзом в Губахе закрыли столовую

После массового заражения сальмонеллёзом в Губахе закрыли столовую

9 августа 2024, 07:27
Фото: 1MI
Деятельность заведения приостановлена на 30 суток.

Сотрудники ГУ ФССП по Пермскому краю приостановили работу столовой №3 в Губахе. В этом заведении произошло массовое заражение сальмонеллёзом работников крупного предприятия. Информацию об этом сообщили в пресс-службе судебных приставов.

После инцидента краевое Управление Роспотребнадзора провели санитарно-эпидемиологическое расследование в столовой. В результате проверочных мероприятиях был выявлен ряд нарушений, которые могли привести к заражению посетителей кишечной бактерией рода сальмонеллы.

Установлено, что продукция заведения не была промаркирована надлежащим образом, в холодном цехе не было линии раздачи для порционирования готовых блюд бактерицидным оборудованием, а на столах столовой были замечены насекомые. Кроме того, у сотрудников общепита отсутствовали надлежащие медицинские документы, необходимые для работы. Это стало основанием для составления в отношении компании соответствующего процессуального документа.

Губахинский городской суд рассмотрел протокол об административном нарушении. Руководство организации признали виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного статьей 6.6 КоАП РФ «Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения». Компании назначили административное приостановление деятельности учреждения на 30 суток.

Все двери заведения были опечатаны. В случае вскрытия помещения, руководство ООО «Прогресс-Сервис» будет привлечено к административной ответственности.

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#Пермский край#Фссп#Роспотребнадзор#КоАП РФ#Сальмонеллёз#Санитарно-эпидемиологическое расследование#Административное нарушение#Прогресс-Сервис
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