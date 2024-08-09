После массового заражения сальмонеллёзом в Губахе закрыли столовую

Posted Сегодня, 07:27
Published Сегодня, 07:27
Modified Сегодня, 07:29
Updated Сегодня, 07:29
Сотрудники ГУ ФССП по Пермскому краю приостановили работу столовой №3 в Губахе. В этом заведении произошло массовое заражение сальмонеллёзом работников крупного предприятия. Информацию об этом сообщили в пресс-службе судебных приставов.
После инцидента краевое Управление Роспотребнадзора провели санитарно-эпидемиологическое расследование в столовой. В результате проверочных мероприятиях был выявлен ряд нарушений, которые могли привести к заражению посетителей кишечной бактерией рода сальмонеллы.
Установлено, что продукция заведения не была промаркирована надлежащим образом, в холодном цехе не было линии раздачи для порционирования готовых блюд бактерицидным оборудованием, а на столах столовой были замечены насекомые. Кроме того, у сотрудников общепита отсутствовали надлежащие медицинские документы, необходимые для работы. Это стало основанием для составления в отношении компании соответствующего процессуального документа.
Губахинский городской суд рассмотрел протокол об административном нарушении. Руководство организации признали виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного статьей 6.6 КоАП РФ «Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения». Компании назначили административное приостановление деятельности учреждения на 30 суток.
Все двери заведения были опечатаны. В случае вскрытия помещения, руководство ООО «Прогресс-Сервис» будет привлечено к административной ответственности.