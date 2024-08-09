После массового заражения сальмонеллёзом в Губахе закрыли столовую

Установлено, что продукция заведения не была промаркирована надлежащим образом, в холодном цехе не было линии раздачи для порционирования готовых блюд бактерицидным оборудованием, а на столах столовой были замечены насекомые. Кроме того, у сотрудников общепита отсутствовали надлежащие медицинские документы, необходимые для работы. Это стало основанием для составления в отношении компании соответствующего процессуального документа.