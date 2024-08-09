Появился трейлер сериала «Юг» с юным актером из Лысьвы в главной роли

Posted Сегодня, 15:59
Published Сегодня, 15:59
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Updated Сегодня, 16:26
Онлайн-кинотеатр Okko представил трейлер «Юга» — восьмисерийного приключенческого роуд-муви для всей семьи от режиссера Ивана Соснина. Премьера сериала пройдет в кинотеатре 22 августа, сообщает его пресс-служба.
Главные роли исполнили актер из Прикамья Ярослав Могильников (Ералаш из «Слова пацана»), Надежда Маркина и Тимофей Трибунцев. Автором сценария и креативным продюсером выступил Алим Бесчоков («Гусар», «Ира», «Неличная жизнь»).
Сериал расскажет о скромном подростке Юге Кипене, воспитанном бабушкой. Его мама умерла, когда мальчику было три года, а отца он никогда не видел. На свое 14-летие герой находит в бабушкином шкафу деньги, которые присылал отец, и отправляется на его поиски. Потенциальные папы разбросаны по России, и Югу придется пересечь всю страну, чтобы встретиться с каждым.
«Юг» был сериалом открытия на фестивале семейного кино и анимации «Медвежонок-2» в Перми. Он победил в номинации «Лучший сценарий» от профессионального жюри.
В июле министерство культуры Пермского края одобрило переименование кинофестиваля «Радуга Прикамья-2024» в краевой кинофестиваль молодых кинематографистов и видеолюбителей «5.6». Смена названия связана с изменением статуса и формата мероприятия, сообщил «Коммерсант-Прикамье» президент фестиваля Павел Печенкин.