Появился трейлер сериала «Юг» с юным актером из Лысьвы в главной роли

Сериал расскажет о скромном подростке Юге Кипене, воспитанном бабушкой. Его мама умерла, когда мальчику было три года, а отца он никогда не видел. На свое 14-летие герой находит в бабушкином шкафу деньги, которые присылал отец, и отправляется на его поиски. Потенциальные папы разбросаны по России, и Югу придется пересечь всю страну, чтобы встретиться с каждым.