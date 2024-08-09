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Появился трейлер сериала «Юг» с юным актером из Лысьвы в главной роли

Появился трейлер сериала «Юг» с юным актером из Лысьвы в главной роли

9 августа 2024, 15:59
Фото: Окко
Ярослав Могильников сыграл подростка, который ищет своего отца.

Онлайн-кинотеатр Okko представил трейлер «Юга» — восьмисерийного приключенческого роуд-муви для всей семьи от режиссера Ивана Соснина. Премьера сериала пройдет в кинотеатре 22 августа, сообщает его пресс-служба.

Главные роли исполнили актер из Прикамья Ярослав Могильников (Ералаш из «Слова пацана»), Надежда Маркина и Тимофей Трибунцев. Автором сценария и креативным продюсером выступил Алим Бесчоков («Гусар», «Ира», «Неличная жизнь»).

Сериал расскажет о скромном подростке Юге Кипене, воспитанном бабушкой. Его мама умерла, когда мальчику было три года, а отца он никогда не видел. На свое 14-летие герой находит в бабушкином шкафу деньги, которые присылал отец, и отправляется на его поиски. Потенциальные папы разбросаны по России, и Югу придется пересечь всю страну, чтобы встретиться с каждым.

«Юг» был сериалом открытия на фестивале семейного кино и анимации «Медвежонок-2» в Перми. Он победил в номинации «Лучший сценарий» от профессионального жюри.

В июле министерство культуры Пермского края одобрило переименование кинофестиваля «Радуга Прикамья-2024» в краевой кинофестиваль молодых кинематографистов и видеолюбителей «5.6». Смена названия связана с изменением статуса и формата мероприятия, сообщил «Коммерсант-Прикамье» президент фестиваля Павел Печенкин.

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