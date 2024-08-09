Прогулка барсят и уничтожение исторического памятника. Главное за неделю в Прикамье

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В Перми продается мотопарк времен СССР. Это частная коллекция нескольких местных жителей.
В 2021 году мотоциклы были оценены в 94 млн рублей. Однако владельцы готовы расстаться с ними за 33 млн рублей. Они хотели бы, чтобы кто-то организовал музей. Ранее пермяки обращались за помощью к властям по этому вопросу, но никто не откликнулся. Сейчас владельцам приходится платить за содержание мотопарка.
Два месяца назад в Пермском зоопарке произошло радостное событие — у самки снежного барса Аксу и самца Снежека родились двое котят. Аксу ухаживает за малышами и пристально приглядывает за ними. Недавно детеныши вышли на свою первую прогулку.
В зоопарке говорили, что это редкий случай появления снежных барсов в неволе — последний приплод в таких условиях появился в 2018 году, и тоже в Пермском зоопарке. Детенышей решили оставить в учреждении, пока котятам не исполнится два года.
На месте Троицкого городища в Чердыни начали устанавливать пешеходные дорожки. Пермяк Игорь Лифанов приехал с семьей на отдых и с ужасом обнаружил человеческие кости, осколки древней посуды и могильные плиты на холме.
Мужчина обратился в чат-бот администрации Чердынского округа, после огласки в СМИ работы на объекте приостановили. Историки считают произошедшие работы катастрофой, ведь бульдозерами уничтожены сотни метров культурного слоя.
Блокировка YouTube в России, о которой неоднократно заявляли депутаты Госдумы, началась. С замедлением работы сервиса столкнулись не только россияне, но и жители некоторых других стран.
Ведущие провайдеры, такие как Ростелеком, «Билайн», МТС, заблаговременно установили оборудование для фильтрации и ограничения трафика на всех узлах. Некоторые более мелкие провайдеры, вроде «Дом.ру» в Санкт-Петербурге, пока еще имеют доступ к YouTube. По мнению экспертов, постепенная блокировка видеохостинга представляет собой значительный шаг в отделении информационного пространства России от мирового.
Пермячка родила двойню, но не получила пособие, положенное семьям при многоплодном рождении. Но женщина не смогла в срок подать заявление на получение выплаты, так как двойняшки болели, а старшего сына необходимо было водить в школу.
Женщина обратилась за помощью к мэру Перми Эдуарду Соснину, но тот посоветовал ей решать проблему с помощью суда. К счастью, суд встал на сторону многодетной матери.