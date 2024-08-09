Прогулка барсят и уничтожение исторического памятника. Главное за неделю в Прикамье

В 2021 году мотоциклы были оценены в 94 млн рублей. Однако владельцы готовы расстаться с ними за 33 млн рублей. Они хотели бы, чтобы кто-то организовал музей. Ранее пермяки обращались за помощью к властям по этому вопросу, но никто не откликнулся. Сейчас владельцам приходится платить за содержание мотопарка.