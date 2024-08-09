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Published Сегодня, 13:02

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Updated Сегодня, 13:02

РЭО инициировал разработку рекомендаций по экологической подготовке к учебному году

РЭО инициировал разработку рекомендаций по экологической подготовке к учебному году

9 августа 2024, 13:02
Фото: Изображение Midjourney
ППК «Российский экологический оператор» обратилась к Министерству просвещения России с предложением о разработке методических рекомендаций для учителей, родителей и детей, как экологично подготовиться к новому учебному году.

Как пишет издание 56orb.ru, генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев отметил, что для развития экономики замкнутого цикла нужно методически и в доступной форме доносить до граждан стандарты и принципы их участия в формировании устойчивой экономики, обучать базовым навыкам обращения с ТКО. По его словам, Российский экологический оператор работает 5 лет, и за это время компания смогла вовлечь десятки миллионов жителей России в процесс раздельного сбора отходов. Перед образовательными организациями стоит такая же задача, поскольку именно там у детей будет формироваться новая культура потребления.

Российский экологический оператор направил предложение в Министерство просвещения Российской Федерации о помощи в создании методических рекомендаций для экологически ответственной подготовки к учебному году.

Денис Буцаев добавил, что, к примеру, в методических рекомендациях можно рассмотреть такие идеи, как приобретение канцелярских товаров и тетрадей из переработанных материалов, сдачу изношенной школьной формы в специальные пункты сбора, использование многоразовой тары для напитков и обедов, участие школьников в экологических акциях и экодобровольческой деятельности. Также можно разработать календарь экологических мероприятий для семей.

Одним из вариантов является конкурс «Зеленая премия». По словам PR-директора РЭО Дмитрия Бойко, это конкурс лучших экологических проектов, реализация которых возможна в том числе в образовательных учреждениях, в семьях учеников, а также лично учениками и студентами.

Такое сотрудничество позволит сделать подготовку к новому учебному году действенным инструментом для формирования экологической культуры в Российской Федерации.

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