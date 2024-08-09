РЭО инициировал разработку рекомендаций по экологической подготовке к учебному году

Как пишет издание 56orb.ru, генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев отметил, что для развития экономики замкнутого цикла нужно методически и в доступной форме доносить до граждан стандарты и принципы их участия в формировании устойчивой экономики, обучать базовым навыкам обращения с ТКО. По его словам, Российский экологический оператор работает 5 лет, и за это время компания смогла вовлечь десятки миллионов жителей России в процесс раздельного сбора отходов. Перед образовательными организациями стоит такая же задача, поскольку именно там у детей будет формироваться новая культура потребления.